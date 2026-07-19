Scaloni y el milagro argentino: de los 28 años de sequía, a ganar todo

Pese a haber llegado envuelto en cuestionamientos, el actual director técnico de la “Albiceleste” logró ganarse el corazón de todos.

La Selección argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026, en un escenario que hace unos años era totalmente inesperado.

El principal responsable de este momento de la Selección argentina, obviando la figura de Lionel Messi, es Lionel Scaloni, quien llegó al cargo de director técnico envuelto en cuestionamientos y se terminó ganando el cariño de todos.

Scaloni se puso el buzo de DT de la Selección a mediados de 2018, luego del papelón que fue la participación en el Mundial de Rusia bajo el mando de Jorge Sampaoli.

Su comienzo no fue nada fácil. Derrotas insólitas, flojo rendimiento del equipo y las chicanas de siempre por haber llegado a ese puesto sin experiencia previa: "Es un joven inexperto", "es un aprendiz", y muchas frases similares.

A todo esto, había que sumar que la Selección argentina llevaba más de 25 años sin ganar ningún título. La última alegría había sido en la Copa América de 1993.

Pero Scaloni rápidamente convenció a los jugadores y los encolumnó bajo una clara idea, que era el respeto por los colores de la Selección y la pasión para defender hasta la muerte la "celeste y blanca"

La Copa América de 2019 que cambió todo en la era Scaloni

Primero se dio una muy digna actuación en la Copa América 2019, donde cayeron en semifinales ante Brasil en un encuentro que fue un verdadero robo de la "Verdeamarelha". Aquella participación sentó las bases para lo que se iba a venir más adelante.

Dos años después, en la Copa América 2021, empezó la era más ganadora en la historia de la Selección. Primero con el título continental en una sorprendente final donde derrotaron 1-0 a Brasil para cortar con la sequía de 28 años.

No conformes con esto, los dirigidos por Scaloni empezaron a jugar cada vez mejor y aplastaron a Italia en la Finalissima con un contundente 3-0.

El resto es historia... La inolvidable consagración en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, para seguir sumando trofeos a la vitrina "Albiceleste".

En este Mundial 2026, la Selección argentina tuvo un camino muy complicado donde no le sobró nada ante ningún rival, pero escribió una nueva página dorada en su historia al ganarle 2-1 a Inglaterra en las semifinales.

Este domingo, la Argentina buscará conquistar su quinto título consecutivo, con aquel "Joven inexperto" director técnico que hizo resurgir de entre las cenizas a una selección que llevaba décadas dormida.