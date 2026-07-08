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Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Con tres encuentros se pone en marcha la decimoséptima jornada del Apertura de Primera A, en el cual el puntero La Perla será anfitrión de La Salle Jobson en Recreo Sur

Ovación

Por Ovación

8 de julio 2026 · 08:23hs
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La Perla del Oeste continúa líder del Apertura y recibirá a La Salle en Recreo Sur.

foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

La Perla del Oeste continúa líder del Apertura y recibirá a La Salle en Recreo Sur.

La decimoséptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina tendrá este miércoles uno de sus compromisos más atractivos cuando, desde las 21, La Perla del Oeste reciba a La Salle Jobson. El choque entre el puntero y el colegial asoma como el cruce sobresaliente de uno de los tres encuentros adelantados del certamen José Luis Burtovoy de Primera A. También jugarán Ciclón Racing con Unión, y Ateneo Inmaculada con Sanjustino. Es importante señalar que el cruce entre la Universidad del Litoral con Colón de San Justo finalmente se disputará el próximo sábado a partir de las 15.30.

Tres adelantos en el Apertura Polaca Burtovoy

En el estadio Jardín de Recreo Sur, a partir de las 21, La Perla del Oeste será anfitrión de La Salle Jobson en el cotejo que acapara la atención de los tres adelantos del Apertura Polaca Burtovoy. El conjunto dirigido por Andrés Formento viene de golear a Deportivo Santa Rosa por 4 a 1 y es el único puntero del certamen con 42 unidades. Por su parte, la escuadra colegial derrotó en Cabaña Leiva a El Quillá por 2 a 1.

Por su parte, en el campo de Deportes 8 de Enero, a partir de las 20, Ciclón Racing será anfitrión de Unión de Santa Fe, mientras que en el predio Nery Alberto Pumpido, a partir de las 21, Ateneo Inmaculada recibirá a Sanjustino, que es otro de los protagonistas del certamen liguista.

La Salle Jobson buscar&aacute; una victoria en su visita al puntero del torneo en uno de los adelantos de la fecha 17.

La Salle Jobson buscará una victoria en su visita al puntero del torneo en uno de los adelantos de la fecha 17.

La tabla de posiciones se encuentra de esta forma: La Perla del Oeste 42, Colón de San Justo 39, Sanjustino 37, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 28, Colón y Juventud Unida 24, Náutico El Quillá 23, Cosmos 21, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 20, Independiente 19, Unión y Nacional 18, Las Flores 17, Academia Cabrera y Ciclón Norte 16, Universidad y Nobleza 15, Newell´s 14, Gimnasia y Esgrima 13, Deportivo Santa Rosa 5.

Se completó la fecha 12 del ascenso liguista

En una fría noche en el predio Nery Pumpido ubicado en Monte Vera, en cumplimiento de la decimosegunda fecha del certamen de ascenso, Don Salvador y Defensores de Alto Verde igualaron 1 a 1 bajo el arbitraje de Lucas Muga. Para el conjunto de Santo Tomé dirigido por Cristian Sabatte el gol lo marcó Lucas Bianchi, mientras que para el elenco costero conducido por José Zeballos lo hizo Nicolás López.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe FC 41, Banco Provincial 37, Los Canarios 35, Nuevo Horizonte 31, Pucará 30, San Cristóbal 29, Belgrano de Coronda 28, El Cadi y Defensores de Alto Verde 23; Atenas, Los Piratitas y Loyola 18, Vecinal Gálvez y El Pozo 16, Los Juveniles 13; Don Salvador 11, Floresta 10, Deportivo Agua 9, Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.

En la Copa Concejo Municipal 0.0%

En la continuidad de la primera ronda del cuadro principal de la Copa Concejo 0.0% la cual es organizada en forma conjunto por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina, en el predio Nery Pumpido, en la noche del martes, Nacional superó en la definición por penales por 4 a 2 a Las Flores tras haber igualado 0 a 0 en el tiempo reglamentario. En consecuencia, clasificó a la próxima instancia los dirigidos por Matías Rotetta. El elenco del sur de la ciudad se medirá en la próxima instancia con el ganador de El Quillá con El Cadi de Rincón.

En la presente jornada de miércoles, a partir de las 20.30, en el predio liguista, Cosmos FC jugará frente a Deportivo Nobleza de Recreo. El ganador de este cotejo se medirá con el ganador del cruce entre El Pozo y Sanjustino que todavía no tiene fecha de disputa. Además de Nacional, ya clasificaron a la siguiente instancia La Perla, Newell´s y la Academia Andrés Cabrera.

fecha Torneo Apertura Burtovoy
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