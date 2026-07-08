Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir"

Leandro Garate, segundo refuerzo sabalero, habló de las expectativas que le genera su llegada al plantel de Colón

Ovación

Por Ovación

8 de julio 2026 · 09:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Leandro Garate habló sobre su llegada a Colón.

Leandro Garate habló sobre su llegada a Colón.

Colón tiene a su segundo refuerzo. Y es que este martes, Leandro Garate se sometió a la revisión médica para luego firmar contrato por 18 meses.

El delantero de 32 años llega a préstamo sin cargo desde Huracán y este miércoles tendrá su primer entrenamiento con el plantel sabalero.

Garate habló en su llegada a Colón

Luego de superar la revisión médica, Garate dialogó con Sol Play 91.5 y allí se refirió a lo importancia que significa ponerse la camiseta de Colón.

"Es un lindo desafío en lo personal. Quiero aportar desde donde me toque y que sea un gran año para todos. Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre te seduce venir, por lo cual estoy contento con la decisión que tomé", comenzó diciendo.

Respecto a sus características dijo: "Soy centro delantero, pero trato de jugar en función del equipo. Obviamente que si la puedo empujar, mucho mejor”.

LEER MÁS: Colón va por un juvenil de Belgrano para bajarle la persiana al mercado de pases

En cuanto a las dificultades que se presentan en la competición expresó: "Es una categoría dura, donde hay muchos equipos buenos y canchas difíciles”.

Consultado por el plantel de Colón opinó: "Hay un gran equipo y grandes jugadores con los que he jugado. Voy a tratar de competir, de ayudar y aportar desde donde me toque".

"Y… la verdad hoy tengo 32 años, me siento con una madurez linda, un buen recorrido, así que nada, espero aportar, espero que nos vaya bien y que sea de la mejor manera".

Colón Club Leandro Garate
Noticias relacionadas
colon no baja los brazos por herrera y apuesta a un golpe de mercado sobre el cierre

Colón no baja los brazos por Herrera y apuesta a un golpe de mercado sobre el cierre

Leandro Garate se convirtió en el segundo refuerzo de Colón.

Leandro Garate está en Santa Fe y Colón tiene a su segundo refuerzo

colon quiere reflotar la chance de sumar a un viejo anhelo de medran

Colón quiere reflotar la chance de sumar a un viejo anhelo de Medrán

Se complicó la llegada de Nicolás Reniero a Colón.

Nicolás Reniero no llegaría a Colón y continuaría jugando en España

Lo último

Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir

"Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir"

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Último Momento
Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir

"Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir"

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Ovación
Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

Suiza eliminó a Colombia por penales y jugará ante Argentina en los cuartos de final

Suiza eliminó a Colombia por penales y jugará ante Argentina en los cuartos de final

El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal