"Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir"

Leandro Garate, segundo refuerzo sabalero, habló de las expectativas que le genera su llegada al plantel de Colón

Colón tiene a su segundo refuerzo. Y es que este martes, Leandro Garate se sometió a la revisión médica para luego firmar contrato por 18 meses.

El delantero de 32 años llega a préstamo sin cargo desde Huracán y este miércoles tendrá su primer entrenamiento con el plantel sabalero.

Garate habló en su llegada a Colón

Luego de superar la revisión médica, Garate dialogó con Sol Play 91.5 y allí se refirió a lo importancia que significa ponerse la camiseta de Colón.

"Es un lindo desafío en lo personal. Quiero aportar desde donde me toque y que sea un gran año para todos. Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre te seduce venir, por lo cual estoy contento con la decisión que tomé", comenzó diciendo.

Respecto a sus características dijo: "Soy centro delantero, pero trato de jugar en función del equipo. Obviamente que si la puedo empujar, mucho mejor”.

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En cuanto a las dificultades que se presentan en la competición expresó: "Es una categoría dura, donde hay muchos equipos buenos y canchas difíciles”.

Consultado por el plantel de Colón opinó: "Hay un gran equipo y grandes jugadores con los que he jugado. Voy a tratar de competir, de ayudar y aportar desde donde me toque".

"Y… la verdad hoy tengo 32 años, me siento con una madurez linda, un buen recorrido, así que nada, espero aportar, espero que nos vaya bien y que sea de la mejor manera".