Uno Santa Fe | Santa Fe | servicios

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

La Municipalidad informa los servicios que prestará en la ciudad durante el feriado por el 210.º Aniversario de la Independencia Nacional y el día no laborable

8 de julio 2026 · 09:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Con motivo del feriado nacional del jueves 9 de Julio, en el que se conmemora el 210.º Aniversario de la Independencia Nacional, y del día no laborable con fines turísticos del viernes 10, la Municipalidad de Santa Fe informa el funcionamiento de los servicios de recolección de residuos, Tribunal de Faltas, Cementerio Municipal, transporte público y otras dependencias.

Atención administrativa y servicios esenciales

Los días jueves 9 y viernes 10 no habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951) ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el lunes 13.

No obstante, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, donde podrán realizarse consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a los distintos servicios municipales.

Recolección de residuos

Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio de recolección de residuos con normalidad en toda la ciudad en ambas jornadas, respetando los horarios y la modalidad habitual. Cabe recordar que el jueves corresponde sacar los residuos secos y el viernes los húmedos.

Por su parte, los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados.

Colectivos, Seom y bicicletas públicas

El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia habitual de los días domingo.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (Seom) no estará operativo ni jueves ni viernes.

Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas “Las Bicis” podrá utilizarse con normalidad de 6.30 a 21.

Cementerio

El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Las inhumaciones se realizarán de 7.15 a 11.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas.

Tribunal de Faltas

El Tribunal de Faltas atenderá en sus oficinas de San Luis 3078 de 8 a 16. En tanto, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El paseo ubicado en Santiago del Estero 3166 abrirá sus puertas el jueves 9 de 9 a 13, mientras que el viernes atenderá en su horario habitual.

Centros de informes turísticos

Las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo funcionarán durante ambas jornadas con el siguiente cronograma:

  • Terminal de Ómnibus y Dique 1 Shopping Puerto Santa Fe: de 13 a 18.
  • Casco Sur y Vagón: no brindarán atención al público.

servicios feriado independencia Municipalidad residuos Cementerio
Noticias relacionadas
Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Cómo estará el tiempo en Santa Fe: suben las temperaturas y el frío dará un respiro

muerte de mauro gonzalez: audiencia decisiva para definir la situacion de los seis policias imputados

Muerte de Mauro González: audiencia decisiva para definir la situación de los seis policías imputados

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir

"Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir"

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Último Momento
Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón juega media hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir

"Colón es un grande y cuando te llama un club así siempre seduce venir"

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Ovación
Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

Suiza eliminó a Colombia por penales y jugará ante Argentina en los cuartos de final

Suiza eliminó a Colombia por penales y jugará ante Argentina en los cuartos de final

El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal