Servicios municipales previstos para este jueves 9 y viernes 10 de julio

La Municipalidad informa los servicios que prestará en la ciudad durante el feriado por el 210.º Aniversario de la Independencia Nacional y el día no laborable

Con motivo del feriado nacional del jueves 9 de Julio , en el que se conmemora el 210.º Aniversario de la Independencia Nacional , y del día no laborable con fines turísticos del viernes 10 , la Municipalidad de Santa Fe informa el funcionamiento de los servicios de recolección de residuos, Tribunal de Faltas, Cementerio Municipal, transporte público y otras dependencias.

Los días jueves 9 y viernes 10 no habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951) ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el lunes 13.

No obstante, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, donde podrán realizarse consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a los distintos servicios municipales.

Recolección de residuos

Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio de recolección de residuos con normalidad en toda la ciudad en ambas jornadas, respetando los horarios y la modalidad habitual. Cabe recordar que el jueves corresponde sacar los residuos secos y el viernes los húmedos.

Por su parte, los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados.

Colectivos, Seom y bicicletas públicas

El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia habitual de los días domingo.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (Seom) no estará operativo ni jueves ni viernes.

Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas “Las Bicis” podrá utilizarse con normalidad de 6.30 a 21.

Cementerio

El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Las inhumaciones se realizarán de 7.15 a 11.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas.

Tribunal de Faltas

El Tribunal de Faltas atenderá en sus oficinas de San Luis 3078 de 8 a 16. En tanto, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El paseo ubicado en Santiago del Estero 3166 abrirá sus puertas el jueves 9 de 9 a 13, mientras que el viernes atenderá en su horario habitual.

Centros de informes turísticos

Las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo funcionarán durante ambas jornadas con el siguiente cronograma: