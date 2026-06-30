Se completa la fecha 14 del Apertura José Luis Burtovoy

Varios adelantos y otros compromisos del Apertura de Primera A y la Copa Concejo 0.0% generan una semana movida en los clubes de la Liga Santafesina

Esta semana habrá acción en el fútbol grande de la Liga Santafesina, en algunos casos por fechas anteriores y en otros casos se adelantarán partidos de la próxima fecha, la número 16 del Apertura José Luis Burtovoy. Este martes jugarán Unión con Newell´s para completar la fecha 14, mientras que el miércoles 1° se cerrará la fecha 6, con los 65 minutos pendientes entre Náutico El Quillá con Nacional que ganaba el albo por la mínima diferencia.

Por la fecha 14 de la Copa Sanatorio Garay, este martes se va a recuperar el juego entre Unión y Newell’s Old Boys en el Campo de Deporte 8 de Enero, a la vera de la laguna Setúbal. La Primera jugará a las 21 con arbitraje de Ariel Correa, secundado por Ezequiel Favre y Carlos Sánchez. La Reserva va a las 19, donde Alexander Gutiérrez será el encargado de impartir justicia. Con dos campañas diferentes, el Tatengue viene de empatar sin goles, mientras que la escuadra de barrio Roma, empató 2 a 2 frente a Sanjustino.

Ya por la fecha 16, también del Apertura Polaca Burtovoy y como adelantos, se van a jugar tres encuentros: Este miércoles en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, uno de los líderes del torneo, Colón de San Justo, recibe a Ciclón Racing, donde la División Reserva jugará a las 19 y la Primera irá a las 21.

El jueves 2 de junio jugará el otro líder: La Perla del Oeste visitará en el predio Nery Alberto Pumpido al Deportivo Santa Rosa, donde el partido principal iniciará a las 21.30, mientras que el juego preliminar de la Reserva irá a las 19.30.

Un rato antes, en Santo Tomé, se producirá el tercero de los adelantos: En el estadio Mauricio Martínez Independiente será anfitrión del Deportivo Nobleza, en una jornada que comenzará a las 19 con el encuentro de Reserva, mientras que el de Primera va a las 21.

Pero, además, hay un partido de la fecha 6 que por inclemencias del tiempo debió ser suspendido a los 25 minutos del primer tiempo: Nacional como visitante le ganaba 1 a 0 a Náutico El Quillá. Los 65 minutos restantes se van a recuperar este miércoles 1 de junio en el estadio Eduardo Roteta del Parque del Sur, desde las 21.

Belgrano de Coronda, de gran campaña en el ascenso, jugará por la Copa Concejo ante Los Piratitas. foto gentileza Coronda Registrada.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 36; Sanjustino 34; Sportivo Guadalupe 30, La Salle Jobson 25, Colón de Santa Fe 24, Juventud Unida 21; Náutico El Quillá, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 20, Unión 19, Cosmos 18, Nacional 17, Ciclón Norte e Independiente 16; Academia Cabrera, Universidad y Nobleza 15, Las Flores II 14, Gimnasia y Esgrima 13, Newell´s 12, y Deportivo Santa Rosa 8.

En la Copa Concejo 0.0%

Finalmente con el encuentro entre corondinos y santotomesinos se cerrará la etapa de eliminación de los elencos que componen la Segunda División: De ese modo quedarán definidos los cruces del cuadro principal que faltaban en el certamen organizado y creado por la Liga Santafesina junto al Concejo Municipal y CCU Argentina. Además se disputará un nuevo juego de los Dieciseisavos de Final.

En la presente jornada de martes, a partir de las 20.30, en el predio Nery Pumpido, se medirán Belgrano de Coronda con Los Piratitas. Por su parte, por los dieciseisavos de final, a las 20.30, se medirán la Academia Andrés Cabrera con Juventud Unida de Candioti.