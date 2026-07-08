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Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

La Municipalidad de Sauce Viejo denunció nuevos presuntos incumplimientos de Asoem a una medida cautelar dictada por la Justicia que prohíbe a integrantes del gremio acercarse a menos de 200 metros de las dependencias municipales

8 de julio 2026 · 09:01hs
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Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

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Asoem fue denunciado por presunto incumplimiento de una orden judicial en Sauce Viejo

La Municipalidad de Sauce Viejo aseguró que presentó nuevas denuncias judiciales contra Asoem por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vigente dictada en el marco del conflicto que mantiene el gremio con la administración encabezada por el intendente Mario Papaleo.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por el municipio, los episodios denunciados ocurrieron durante las últimas semanas y constituirían una violación a la resolución emitida por el juez Sergio Carraro, quien el pasado 4 de junio hizo lugar al pedido de la Municipalidad para ordenar el cese del estado antijurídico y dispuso una prohibición de acercamiento de 200 metros a las dependencias municipales para quienes participaban de las protestas.

La medida judicial continúa vigente

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que la resolución fue apelada por Asoem, aunque sostuvieron que la Justicia declaró inadmisibles los recursos presentados, por lo que la medida cautelar continúa plenamente vigente.

En ese marco, la Municipalidad afirmó que el primer incumplimiento se registró el 20 de junio, durante el acto oficial por el Día de la Bandera, cuando alumnos realizaban la tradicional promesa de lealtad.

Según la versión oficial, personas identificadas con el gremio llevaron adelante una manifestación en las inmediaciones del evento, situación que, de acuerdo con el municipio, generó preocupación entre las familias y los asistentes.

Nuevo episodio frente a la sede municipal

Siempre según el comunicado municipal, un segundo hecho ocurrió el viernes 3 de julio, cuando un grupo de manifestantes vinculados a Asoem se ubicó frente al edificio municipal portando banderas de la organización sindical.

El Ejecutivo sostuvo que esa protesta también habría incumplido la restricción de acercamiento impuesta por la Justicia y señaló que fue necesaria la intervención de efectivos policiales para hacer cumplir la orden judicial y restablecer el orden en el lugar.

La Municipalidad espera nuevas resoluciones judiciales

Las autoridades municipales informaron que ambos episodios ya fueron puestos en conocimiento de la Justicia y manifestaron que esperan que en las próximas horas se adopten medidas más severas para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial vigente.

Hasta el momento, Asoem no emitió una respuesta pública respecto de estas nuevas denuncias realizadas por la Municipalidad de Sauce Viejo.

• LEER MÁS: Continúa la tensión política y gremial en Sauce Viejo: Asoem denunció "persecución y tres meses de descuentos"

Asoem denuncia incumplimientos Sauce Viejo
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