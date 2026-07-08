Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura A1, ante la no presentación de Colón en el segundo partido que debía jugarse este martes en el estadio Cuna de Matadores.
Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura
Al no presentarse Colón a jugar la segunda final, Sanjustino se coronó por segunda vez consecutiva y disputará la Copa Santa Fe
Por Ovación
En consecuencia, como Colón no se presentó, el partido se le dio ganado al equipo local por 20 a 0 y de esta manera dio rienda suelta a los festejos del conjunto dirigido por Renzo Giunta.
Los jugadores de Colón venían reclamando por la falta de pago de sus sueldos y debido a la falta de respuestas por parte de la dirigencia, se tomó la decisión de no viajar para jugar la segunda final.
Con esta nueva coronación, Sanjustino volverá a jugar la Copa Santa Fe, recordando que en la edición 2025 terminó siendo subcampeón
La campaña del bicampeón
1-(L) Colón (SF) 86-97
2-(v) República del Oeste 90-95
3-(L) Almagro 85-56
4-(V) Unión (SF) 73-78
5-(L) CUST A 80-55
6-(V) Rivadavia Juniors 76-73
7-(L) Alma Juniors 82-64
8-(V) Banco Provincial 84-75
9-(L) Colón (SJ) 89-69
10-(V) Gimnasia 77-73
11-(L) Unión (SF) 101-60
12-(L) Gimnasia 74-63
13-(V) Gimnasia 71-76
14-(L) Gimnasia 75-64
15-(V) Colón (SF) 91-72
16-(L) Colón (SF) 20-0