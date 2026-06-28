Se completó la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

En el cierre del capítulo decimoquinto del Apertura de Primera A, se registraron las victorias de Sportivo Guadalupe y Academia. Además se registraron cuatro empates

Con actitud y garra los tres puntos fueron para Sportivo Guadalupe al vencer a Nacional por 2 a 0 y así quedar tercero en el Apertura.

Con seis encuentros se completó la fecha 15 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol en el cual se destacó la victoria de Sportivo Guadalupe frente a Nacional, y la victoria de Academia Cabrera sobre Universidad.

Por su parte, en los demás compromisos, se registraron empates: en un gol entre el Pistolero y la Casita, entre Ateneo y Unión sin goles, dos a y dos a dos en el caso de Ciclón Norte con Cosmos en la costa santafesina. Es importante destacar que en el pendiente de la fecha 14, jugado en el Alberto Garau, Las Flores II empató 0 a 0 con Nobleza de Recreo bajo el referato Ignacio Castellano.

Se bajó el telón de la fecha 15 del Polaca Burtovoy

Se cerró una nueva jornada del Apertura José Luis Burtovoy de la Primera División liguista: Se terminó la decimoquinta fecha que había empezado el miércoles con la victoria en Recreo de un nuevo líder, Colón de San Justo, que ahora se quedó emparejado en la cima con La Perla, que en la noche del viernes igualó contra La Juve de Candioti.

En el estadio Eladio Romeo Rosso, en el cotejo más importante del sábado, Sportivo Guadalupe se impuso por 2 a 0 a Nacional bajo el arbitraje de Juan Bonnín. Los goles para la escuadra del Flaco Adalberto Tobaldo fueron convertidos por Leandro Coco Ledesma y Nahuel Blanco. Por su parte, en el Ricardo Albino Yossen, en el departamento Garay, Ciclón Norte igualó 2 a 2 con Cosmos con el control de Gastón Freyre. Para los dueños de casa marcaron Juan Vázquez y Yair Loseco, mientras que para los de Recreo, lo hicieron Diego Fornillo y Luciano Pereyra.

En el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo, en un picante y entretenido encuentro, con dos equipos que vienen cumpliendo campañas similares, Academia Cabrera superó por 2 a 1 a Universidad del Litoral bajo el arbitraje de Ariel Correa que expulsó a Tomás Di Pietro del anfitrión. Los tantos de la escuadra ganadora fueron marcados por Saulo Pérez y Yoel Velázquez, mientras que para los universitarios lo descontó Brian Tarragona de penal.

A la vera de la autopista, en un cotejo parejo e intenso, con dos elencos que siempre buscaron el arco rival, Ateneo Inmaculada empató 0 a 0 con Unión de Santa Fe. El árbitro Nicolás Mottier expulsó a Francisco Loyarte en el colegial y a Juan Peralta en los Tatengues. En el predio 4 de Junio, Colón empató 0 a 0 con Independiente de Santo Tomé bajo el arbitraje de Enzo Silvestre.

En intenso encuentro, Academia Cabrera sumó tres puntos importantes frente a Universidad. foto gentileza Caito prensa AC.

En barrio Ciudadela, Gimnasia y Esgrima empató 1 a 1 frente a Deportivo Santa Rosa bajo el control de Matías Pereyra. El único gol para el Pistolero lo marcó Leandro Martínez en contra, y para la Casita lo hizo Rodrigo Gómez. Fueron expulsados el entrenador Agustín Istecahandy en el dueño de casa, mientras que en la visita, Nahir Cáceres y el director técnico Osmar Martínez.

Recordemos que el viernes por la noche se produjo el empate 1 a 1 entre La Perla del Oeste con Juventud Unida de Candioti. El elenco dirigido por Andrés Formento comparte la cima de la tabla de posiciones con Colón de San Justo, que el pasado miércoles igualó con Nobleza en Recreo 2 a 2. Por su parte, en el predio Nery Pumpido, Newell´s y Sanjustino igualaron 2 a 2, mientras que Ciclón Racing y La Salle Jobson empataron 0 a 0.

Posiciones y próxima fecha

-Posiciones: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 36; Sanjustino 34; Sportivo Guadalupe 30, La Salle Jobson 25, Colón de Santa Fe 24, Juventud Unida 21; Náutico El Quillá, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 20, Unión 19, Cosmos 18, Nacional 17, Ciclón Norte e Independiente 16; Academia Cabrera, Universidad y Nobleza 15, Las Flores II 14, Gimnasia y Esgrima 13, Newell´s 12, y Deportivo Santa Rosa 8.

-Próxima fecha: Colón de San Justo con Ciclón Racing, Deportivo Santa Rosa con La Perla del Oeste, Unión con Academia Cabrera, Cosmos con Ateneo Inmaculada, Sanjustino con Ciclón Norte, Juventud Unida con Universidad, La Salle Jobson con Náutico El Quillá, Nacional con Newell´s, Sportivo Guadalupe con Gimnasia y Esgrima, Independiente con Nobleza y Las Flores II con Colón.