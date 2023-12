Se completó el staff técnico de Pampas para afrontar la SLAR

Vergallo es otro ex integrante de Los Pumas (35 caps entre 2005 y 2013) , que regresó a nuestro país en 2019 para jugar en Jockey de Rosario, su club de formación, luego de su trayectoria profesional en Dax, Toulouse, Southern Kings, Eastern Province, Lyon y Tarbes.

Se retiró en 2021 y mientras seguía en actividad, se desempeñó como entrenador de divisiones juveniles de Jockey, y también asumió en 2019 junto a Leonardo Senatore como entrenador en el Centro de Formación de Unión de Rosario (URR), trabajando con los M16 y los M17. En su paso por el Tarbes francés, colaboró como técnico de destrezas de los espoirs una temporada, y recientemente formó parte del staff técnico del seleccionado M17 de Rosario que conquistó el título en el Campeonato Argentino Juvenil; además, se desenvolvió en el cargo de coordinador de entrenadores de juveniles en Jockey de Rosario.

El ex medio scrum de Jockey de Rosario y de Los Pumas, Nico Vergallo, se suma a la franquicia Pampas.

En sus etapas como jugadores, además de compartir momentos en Los Pumas, Vergallo y Leguizamón formaron parte del plantel de Los Pumitas en el Mundial de 2002 y en la selección M21 en 2004; también, fueron compañeros una temporada en Lyon (2014).

Rodrigo Martínez, formado en el Club Atlético de San Isidro (integró el plantel superior entre 2004 y 2017), viene cumpliendo la función de analista de video de Los Pumas desde la gira de noviembre de 2016; dicha tarea también la desarrolló con Argentina XV (2014 a 2016) y con la franquicia de Jaguares en el Súper Rugby (2016 a 2018). Como entrenador, “Beluga” Martínez comenzó con divisiones juveniles del CASI en 2002, luego asumió en la M20 (2020-2021) y siguió con la M19 (2022); desde comienzo de 2023 forma parte del cuerpo técnico de la Primera del CASI.

Una vez concretada su designación, Nicolás Vergallo transmitió sus sensaciones sobre esta nueva experiencia: “Siento una alegría enorme por esta oportunidad; en verdad, no me esperaba para nada el llamado de Legui. Al mismo tiempo, sé que se trata de una responsabilidad muy grande, y tenemos que asumirla como tal, pero sin perder el foco de que esto es lo que nos gusta hacer, y hay que disfrutarlo al máximo. Mi objetivo es tratar de mostrarles a los chicos como sentimos el rugby, que es lo que nos gusta, cómo lo entendemos y, a partir de eso, poder generar el juego que pretendemos y con el que nos sentimos identificados”, señaló el ex medio-scrum de Los Pumas.