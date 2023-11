Se conocen los finalistas de reserva y Sub 19 del Torneo Oficial de damas

Santa Fe Rugby y El Quillá sacaron boletos a la final del Oficial en reserva, mientras que las Tiburonas y Banco lo hicieron en Sub 19

Se disputaron los cotejos de semifinales en el campeonato de reserva y sub 19 del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En primer término, Banco Provincial y El Quillá animarán la final en la categoría Sub 19, ya que las Kresteras derrotaron a Santa Fe Rugby Club por 1 a 0, mientras que El Quillá doblegó a Alma Juniors de Esperanza por 2 a 0.

En la divisional reserva, en primer término, Santa Fe Rugby Club se impuso a La Salle Jobson por 1 a 0 con gol de Delfina Colli, mientras que a continuación Náutico El Quillá le ganó a Banco Provincial por 2 a 1. Los goles para las Tiburonas fueron marcados por Luisina Paulón y Julia Quarchioni, mientras que la artillera Ruth Fuchs lo hizo para las Kresteras. En consecuencia, El Quillá y Santa Fe Rugby animarán la final del certamen.

En la presente jornada de sábado se disputarán las semifinales en Primera División con dos cruces muy atractivos. a las 19.30, jugarán CRAI con Banco Provincial, y a las 21, Náutico El Quillá se medirá con Alma Juniors de Esperanza. Ambos encuentros en el sintético de agua de la ASH. Los ganadores pasarán a la final, y los perdedores jugarán por el tercer puesto.

hockey torneo clausura en la ash reserva y sub 19 2.jpg Banco Provincial derrotó a Santa Fe y se medirá con El Quillá en la final del torneo de Sub 19.

Recordemos que el campeón en 2022 fue Santa Fe Rugby al superar a La Salle Jobson por 2 a 1, y en esta oportunidad, ninguno de los elencos pudieron clasificar a la definición por lo que habrá un nuevo campeón. Se dará en semifinales el cruce entre los dos finalistas del 2022, ya que en aquella oportunidad jugaron CRAI con Banco Provincial, con victoria de las Gitanas por 2 a 1.

En cuanto al Top 5, en la presente jornada, en la cancha de agua de la ASH, jugarán Colón de Santa Fe con Colón de San Justo (Sub 14); Colón de Santa Fe con Atlético Franck (Sub 16); a las 13, Colón de Santa Fe se cruzará con Argentino de San Carlos (Sub 19); a las 15, El Quillá Amarillo con Colón de San Justo (reserva), y a las 17, El Quillá Amarillo con Colón de San Justo (primera).

En cuanto al Torneo de Mamis Hockey, a partir de las 15:30, se disputará la final entre Colón de Santa Fe con Alma Juniors de Esperanza, mientras que CRAR y Legislatura disputarán el duelo por el tercer y cuarto puesto. El partido se programó para las 14 en el mismo escenario. En semifinales, Colón de Santa Fe derrotó por 2 a 0 a CRAR de Rafaela, mientras que Alma Juniors de Esperanza venció a Legislatura por 2 a 0. Desde la ASH recordaron que en caso de empate se definirá por penales tradicionales (5). Es importante señalar que habrá una persona por equipo en la mesa de control.

En relación al Torneo Popi Iturraspe de Segunda División, por la 8° fecha, en la autopista, CRAI le ganó a Atenas de Santo Tomé por 3 a 1, Jocketas se impuso a CEC Blanco por 3 a 1, y Universitario de Santa Fe doblegó a Recreo Hockey por 1 a 0. Las posiciones en la Zona A quedaron de la siguiente forma: Santa Fe Rugby 10, Cuervas 8, Águilas 7, CEC Celeste 6, Boca de Nelson 3 y Nacional 0. En la Zona B de la siguiente forma: Universitario 12, Jocketas 10, CRAI 7, CEC Blanco y Recreo Hockey 3, Atenas de Santo Tomé 0. En la novena fecha jugarán Águilas con Santa Fe Rugby, CEC Celeste con Cuervas y Nacional con Boca de Nelson.