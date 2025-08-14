Un derrumbe en el estadio de básquet del Club de Regatas de Corrientes generó conmoción este miércoles por la siesta, aunque afortunadamente no se registraron heridos. El colapso del techo y parte de un muro se produjo mientras se realizaban obras de remodelación en el emblemático predio ubicado frente al parque Mitre.
Se derrumbó el estadio de Regatas Corrientes: el gobernador prometió reconstruirlo
El colapso se produjo durante obras de remodelación en la cancha de básquet. Gustavo Valdés anunció que la provincia ayudará a "hacer un estadio a nuevo".
Por Ovación
Según supo Noticias Argentinas, el club fue evacuado de inmediato y permanecerá cerrado por precaución. La noticia más importante la confirmó el intendente y presidente de la institución, Eduardo Tassano: "No hubo ninguna víctima".
El jefe de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, advirtió a Diario Época que existe "peligro de más desmoronamientos" y que el sector más afectado fue la cancha de básquet.
La promesa del gobernador: "Un estadio a nuevo"
Tras el siniestro, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió el lugar y se comprometió a ayudar en la reconstrucción. "Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras", afirmó el mandatario en diálogo con La Red Deportiva de Corrientes.
Valdés detalló que la inversión buscará modernizar las estructuras metálicas y refaccionar la totalidad de la cancha, a la que consideró un "símbolo" para la ciudad y la provincia. "Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible", agregó.
Investigan las causas
Las causas del derrumbe aún se investigan, aunque algunas teorías apuntan a la antigüedad de la estructura original, que dataría de 1971. El plan, según adelantó Tassano, es demoler la parte dañada y "rearmar todo nuevo".
El Club Regatas emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad, confirmando que solo hubo daños materiales y que se está trabajando con los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir.