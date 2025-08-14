Uno Santa Fe | Ovación | Regatas Corrientes

Se derrumbó el estadio de Regatas Corrientes: el gobernador prometió reconstruirlo

El colapso se produjo durante obras de remodelación en la cancha de básquet. Gustavo Valdés anunció que la provincia ayudará a "hacer un estadio a nuevo".

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2025 · 07:43hs
Se derrumbó el estadio de Regatas Corrientes: el gobernador prometió reconstruirlo

Un derrumbe en el estadio de básquet del Club de Regatas de Corrientes generó conmoción este miércoles por la siesta, aunque afortunadamente no se registraron heridos. El colapso del techo y parte de un muro se produjo mientras se realizaban obras de remodelación en el emblemático predio ubicado frente al parque Mitre.

Según supo Noticias Argentinas, el club fue evacuado de inmediato y permanecerá cerrado por precaución. La noticia más importante la confirmó el intendente y presidente de la institución, Eduardo Tassano: "No hubo ninguna víctima".

El jefe de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, advirtió a Diario Época que existe "peligro de más desmoronamientos" y que el sector más afectado fue la cancha de básquet.

La promesa del gobernador: "Un estadio a nuevo"

Tras el siniestro, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió el lugar y se comprometió a ayudar en la reconstrucción. "Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras", afirmó el mandatario en diálogo con La Red Deportiva de Corrientes.

Valdés detalló que la inversión buscará modernizar las estructuras metálicas y refaccionar la totalidad de la cancha, a la que consideró un "símbolo" para la ciudad y la provincia. "Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible", agregó.

Investigan las causas

Las causas del derrumbe aún se investigan, aunque algunas teorías apuntan a la antigüedad de la estructura original, que dataría de 1971. El plan, según adelantó Tassano, es demoler la parte dañada y "rearmar todo nuevo".

El Club Regatas emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad, confirmando que solo hubo daños materiales y que se está trabajando con los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir.

Regatas Corrientes estadio gobernador
Noticias relacionadas
oficial prefederal: union b le gano al a en la ultima bola

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

godoy cruz quiere pisar fuerte en su visita a atletico mineiro

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

central cordoba y lanus abren la serie de octavos de la sudamericana

Central Córdoba y Lanús abren la serie de octavos de la Sudamericana

river buscara dar el primer paso ante libertad en paraguay

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

Lo último

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Último Momento
Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

Ovación
Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Policiales
Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"