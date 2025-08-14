Uno Santa Fe | Santa Fe | estacionamiento

Nuevo sistema de estacionamiento medido: una aplicación indicará dónde hay lugar para estacionar en Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti anunció que el nuevo sistema permitirá a vecinos y turistas conocer desde su celular los espacios libres para estacionar, ordenar el tránsito y optimizar el uso del macrocentro

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de agosto 2025 · 12:07hs
Nuevo sistema de estacionamiento medido: una aplicación indicará dónde hay lugar para estacionar en Santa Fe

José Busiemi

La ciudad de Santa Fe avanza hacia un sistema de estacionamiento medido más moderno, integrado con la red de semáforos y con herramientas de gestión inteligente.

El intendente Juan Pablo Poletti detalló que la nueva plataforma contará con una aplicación móvil que permitirá a los usuarios —vecinos, turistas y visitantes— consultar en tiempo real las dársenas disponibles para estacionar y así planificar sus traslados.

“Vamos a gestionar con datos. El objetivo es evitar que cientos de autos den vueltas colapsando el macrocentro. El sistema permitirá que el vehículo circule, se estacione, se realice el trámite y se libere el espacio, evitando ocupaciones de cuatro o cinco horas”, explicó Poletti.

transito.jpg
Tránsito en el macrocentro de Santa Fe.

Tránsito en el macrocentro de Santa Fe.

Zona de cobertura

La licitación prevé que la empresa adjudicataria realice la inversión y recupere el capital a través de un canon, sin que el municipio deba desembolsar fondos propios. La concesión integrará el estacionamiento medido con la modernización de la red semafórica, buscando vincular un servicio con alta demanda y rápida recuperación con otro que requiere una fuerte inversión inicial.

Poletti adelantó que la zona de cobertura no se ampliará por el momento y que la nueva tecnología permitirá ajustar la tarifa según la demanda: “Podremos definir sectores más caros en horarios de alta presión de estacionamiento o incluso liberar el cobro en franjas horarias de baja demanda”.

En cuanto a los plazos, el intendente confirmó que la meta es poner en funcionamiento el nuevo sistema el 1° de enero de 2026. “Por los tiempos administrativos y de desarrollo, ese es el objetivo que nos pusimos”, dijo.

Transporte público y tarifas

El jefe municipal también se refirió a la actualización del boleto de colectivo, que será anunciada en las próximas horas. Adelantó que el valor estará en línea con Rosario y Córdoba, pero por debajo del monto solicitado por las empresas.

Poletti justificó la suba por el incremento de costos e inflación, aunque destacó mejoras en el servicio: “Renovamos casi el 30% de la flota con unidades 0 km, sumamos la línea 22 y en julio tuvimos el mayor kilometraje recorrido en seis años”.

• LEER MÁS: Inminente aumento del boleto de colectivos: la suba sería del 10% y rondaría los $1.600

estacionamiento Santa Fe aplicación
Noticias relacionadas
amsafe rechazo de manera unanime la propuesta salarial del gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

Amsafé rechazó de "manera unánime" la propuesta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

Recolección de residuos

Servicios municipales previstos para el feriado del viernes 15 de agosto

La vacuna contra la fiebre amarilla solo se aplicará de manera gratuita en zonas endémicas

La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita en la mayoría de las provincias: qué pasa en Santa Fe

Aumento de la luz en Santa Fe

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

Lo último

ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Último Momento
ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Ovación
Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"