Se inauguraron las obras realizadas en el CARD

Las autoridades del gobierno de Santa Fe dejaron inauguradas esta mañana las obras ejecutadas en la primera etapa del Master Plan del Centro de Alto Rendimiento Deportivo ubicado en el extremo sur de nuestra capital.

El acto de corte de cintas y recorrida por las reformas y espacios nuevos, fue encabezado por el ministro de Desarrollo Jorge Álvarez; la ministra de Educación, Claudia Balagué, y el ministro de Obras Públicas, Pedro Juan Morini, junto a dirigentes deportivos y educativos de la ciudad de Santa Fe.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, contador Jorge Mario Álvarez resaltó que "No es casual que esté el ministro de Obras Públicas, la ministra de Educación, y el grupo del área social, porque se ha trabajado en conjunto. Me recordaba Carlos Iparraguirre que hace más de 30 años que no se hacía una intervención en este lugar. Realmente se pudo hacer en conjunto con la gente del Isef el cerramiento y climatización de la pileta, y la cancha de hockey de agua con la Asociación Santafesina".

Obras2.jpg UNO Santa Fe

El funcionario, sobre quien estuvo la órbita de deportes en la gestión del gobernador Miguel Lifschitz, señaló que "Es importante destacar que fuimos fortaleciendo estas obras importantes de casi 90 millones de pesos, a lo que hay que sumar los trabajos en la pista del Card, con el Santa Fe Juega, con Querandí RC, con Santa Fe Rugby, a distintas instituciones para fortalecer este polo deportivo que este gobierno deja como legado en esta ciudad como es el deporte, lo cultural y educativo".

La ministra de Educación de la provincia Claudia Balagué expresó que "es un marco importante poder estar en este lugar que se ha transformado como centro, que ha compartido todos estos años con el Isef, espacios de formación docente, que es la parte que a mi me corresponde".

"Todos los jóvenes de nuestra querida provincia, y más precisamente de la ciudad de Santa Fe, tengan la oportunidad de contar con estas instalaciones de primer nivel. Donde se puede hacerse entrenamiento de alto rendimiento deportivo, pero también a los interesados en llevar a las escuelas la educación física", sostuvo la encargada de la cartera educativa.

Obras3.jpg

Más información

Las obras demandaron una inversión cercana a los 90 millones de pesos, en el se procedió a la construcción de un gimnasio de musculación y de deportes de contacto, un salón de usos múltiples, aulas, baños, vestuarios y un nuevo espacio para el Centro de Evaluaciones Médico Deportivas.

También quedó habilitado una serie de intervenciones en el natatorio climatizado del ISEF el cual es ahora climatizado, la cancha de hockey sintético de agua y la colocación de la de arena.

Todo forma parte de un gran crecimiento que ha tenido ese sector de la ciudad, el cual se ha convertido en un verdadero polo deportivo, ya que involucra a los clubes Tiro Federal, Querandí Rugby y Santa Fe Rugby, y los predios de la Unión Santafesina de Rugby, la Federación Santafesina de Atletismo y la Asociación Santafesina de Hockey.