Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

El partido entre Argentina y España se disputará el viernes 27 de marzo en Qatar, meses antes del arranque del Mundial 2026

18 de diciembre 2025 · 11:14hs
Argentina y España jugarán la Finalissima el 27 de marzo en Qatar.

Argentina y España jugarán la Finalissima el 27 de marzo en Qatar.

Después de tanta espera, este jueves se confirmó que la Finalissima entre la Selección Argentina y España se jugará el viernes 27 de marzo a las 15 (hora argentina) en Lusail, Qatar. Se realizará meses antes del inicio del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Finalissima tiene día y horario

Si bien tiempo atrás había trascendido la fecha posible, recién ahora se oficializó el acuerdo para disputar el título entre el campeón de la última Copa América y el de la Eurocopa 2024. Desde la organización indicaron que más detalles sobre el partido y la venta de entradas serán comunicados en las próximas semanas.

La Albiceleste no solo es campeona vigente del mundo, sino que también ostenta ese logro de la Finalissima, ya que en 2022, previo al Mundial de Qatar, le ganó la primera final del certamen a Italia en Wembley, por lo que ahora buscará defender la corona.

El último duelo oficial entre ambas selecciones, que en la próxima Copa del Mundo podrían cruzarse mucho antes de una hipotética final, fue en marzo de 2018, cuando jugaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, palpitó el choque: “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

A su vez, su par de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

Cabe remarcar que la fecha del encuentro generó cierto malestar en el cuerpo técnico de la Albiceleste, ya que en septiembre Lionel Scaloni remarcó que hubo tiempo para disputarla antes y agregó: "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial".

En cambio, Luis de la Fuente, entrenador de España, en diálogo con TyC Sports manifestó: "A mí me gustaría mucho, porque no hay muchos partidos en el mundo de ese nivel, y por lo que representa encontrarme con un amigo (Scaloni) en el campo de juego".

Selección Argentina España Finalissima
Noticias relacionadas
argentina u17 arrollo a ecuador y quedo a un paso de las semifinales en el sudamericano en ecuador

Argentina U17 arrolló a Ecuador y quedó a un paso de las semifinales en el Sudamericano en Ecuador

Unión cayó como local ante Instituto.

Unión perdió como local frente a Instituto

Marino Hinestroza se convertirá en refuerzo de Boca.

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

El defensor de Barcelona de Ecuador Mario Pineida fue asesinado víctima de un ataque de sicarios.

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Lo último

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Último Momento
Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Javier Milei visitó al Gordo Dan y anticipó que para agosto la inflación va a empezar con cero

Javier Milei visitó al "Gordo Dan" y anticipó que "para agosto la inflación va a empezar con cero"

Ovación
¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: "¿Quién le diría que no a Colón"

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio