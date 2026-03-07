Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Argentina estrenará camiseta en la Finalissima y genera preocupación de cara al partido

En el partido ante España, la Selección Argentina presentará su segunda equipación para el Mundial que se disputará en junio

7 de marzo 2026 · 17:20hs
La Selección Argentina estrenará su camiseta suplente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la Finalissima ante España, generando preocupación en los fanáticos ya que la Albiceleste nunca salió campeón vistiendo un uniforme alternativo.

El seleccionado de Lionel Scaloni estrenará ante España su segunda equipación para la cita máxima, un uniforme absolutamente negro con detalles blancos y azules, como se había filtrado hace ya un tiempo en las redes sociales.

Si bien la revelación de esta equipación es algo que las selecciones deben hacer con un tiempo de antelación al inicio del certamen intercontinental, lo cierto es que la estadística de la Albiceleste vistiendo la camiseta suplente en finales, no favorece a la Argentina ya que siempre salió campeón utilizando el tradicional manto celeste y blanco.

En el total de su historial como selección, la Argentina disputó tan solo dos finales vistiendo la camiseta suplente y ambas fueron mundiales, tanto en Italia en 1990 y en Brasil en 2014. En ambas finales, la Albiceleste vistió de azul, cayó por 1-0 y ante el mismo rival: Alemania.

