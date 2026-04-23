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¿Se pierde el Mundial? Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal

El delantero Lamine Yamal salió lesionado en el primer tiempo de la victoria de Barcelona ante Celta de Vigo y se perderá el resto de la temporada.

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 11:11hs
¿Se pierde el Mundial? Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal

El Barcelona confirmó que Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps y se perderá el resto de la temporada con el equipo catalán pero llegaría en optimas condiciones para disputar el Mundial 2026 con España.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda", publicó el club español en su cuenta oficial de X.

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Cómo llegará Lamine Yamal al Mundial

Antes de que se diera a conocer el parte oficial, medios españoles afirmaron que se habría tratado de un desgarro, por lo que el delantero no debería perderse el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en caso de tener una recuperación habitual, siendo una lesión que puede tomar hasta cinco semanas de recuperación, dependiendo del grado de la misma, se espera que el extremo no dispute más minutos en lo que queda de la temporada con el equipo blaugrana.

Lamine Yamal Barcelona Mundial
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