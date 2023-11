Se pone en marcha la Copa Argentina Sub 14 en Chapadmalal

Con la participación de Gimnasia y Villa Dora en la rama femenina, se disputará la Copa Argentina Sub 14 en territorio bonaerense

Hasta el próximo sábado 18 de noviembre se disputará la Copa Argentina de Clubes Sub 14 que organiza la Federación Argentina de Vóleibol y que se llevará adelante en la ciudad de Chapadmalal en la provincia de Buenos Aires. Ya se disputaron los certámenes en Sub 18, que tuvo como campeón en damas a Villa Dora, y en Sub 16, a Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay.