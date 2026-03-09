Liga Nacional: festejos para San Martín e Independiente en una noche con dos duelos intensos

San Martín venció a San Lorenzo por 77 a 72 en un partido clave para llegar a los playoffs de la Liga Nacional. Independiente superó a Argentino (J) por 95-83.

La jornada de la Liga Nacional de Básquet dejó dos encuentros atractivos que terminaron con victorias de San Martín de Corrientes e Independiente de Oliva. El Rojinegro superó a San Lorenzo de Almagro por 77 a 72 en un duelo clave por la pelea de los playoffs, mientras que el conjunto cordobés se impuso como visitante ante Argentino de Junín por 95 a 83.

En Corrientes, San Martín logró una victoria muy importante frente a San Lorenzo por 77 a 72, en un partido equilibrado que se definió en los últimos minutos. La gran figura del encuentro fue Franco Méndez, quien aportó 18 puntos para liderar al equipo correntino.

El inicio fue parejo, con ambos conjuntos imprecisos y cometiendo errores no forzados. De todas maneras, el local logró imponer su ritmo y sacó una pequeña diferencia apoyado en el trabajo de Moreira y Aguerre, aunque el Ciclón respondió con corridas que mantuvieron el marcador ajustado. Así, el primer cuarto terminó 16-15 a favor del dueño de casa.

El segundo período mantuvo la misma tónica, con defensas firmes que dificultaban el goleo. En ese contexto, San Lorenzo encontró respuestas en la pintura con Bednarek y logró pasar al frente. Sin embargo, San Martín reaccionó sobre el cierre y se fue al descanso largo apenas abajo por 37-35.

Tras el entretiempo, los dirigidos por Gabriel Revidatti elevaron la intensidad y, a partir de una sólida defensa y de un juego colectivo fluido —con García encendido desde la línea de tres—, dieron vuelta el desarrollo y cerraron el tercer cuarto arriba por 57-49.

Cuando parecía que el Rojinegro podía quebrar el partido con una ventaja de 12 puntos, San Lorenzo reaccionó aprovechando la falta de efectividad del rival y volvió a ponerse a tiro. Alonso lideró la remontada azulgrana y el final se cargó de suspenso. No obstante, dos triples consecutivos de Gargallo le devolvieron aire al local, que terminó sellando el triunfo por 77 a 72.

Independiente ganó en Junín y frenó a Argentino

En el Fortín de Las Morochas, Independiente de Oliva se recuperó rápidamente de su derrota previa y venció a Argentino de Junín por 95 a 83, en un partido que terminó controlando con autoridad.

El comienzo fue equilibrado y con buenas ofensivas de ambos equipos. En el conjunto juninense sobresalieron sus extranjeros Dana Tate Jr. y Dylan Smith, quienes lideraron el ataque con conversiones importantes. Gracias a esa eficacia, el equipo dirigido por Adrián Capelli cerró el primer cuarto arriba por 19-16.

Pero el segundo período marcó un quiebre en el desarrollo. Argentino cayó en un bache ofensivo y empezó a mostrar desajustes defensivos que Independiente aprovechó con eficacia. Agustín Pautasso castigó desde el perímetro y Enzo Filippetti dominó la pintura, permitiendo que el equipo cordobés tomara una ventaja clara para irse al descanso largo 49-34.

El tercer cuarto mantuvo la misma tendencia. La visita siguió firme en ataque y administró la diferencia frente a un Argentino que intentó reaccionar sobre el final del parcial. Sin embargo, el Turco cerró ese segmento todavía abajo por 76-62.

En el último período, el conjunto dirigido por Martín González manejó el ritmo del juego con inteligencia y terminó de consolidar una victoria sólida como visitante. De esta manera, Independiente se llevó un valioso triunfo por 95 a 83 en Junín, frenando el envión del equipo local.