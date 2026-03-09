Villa Dora perdió con Ferro y se quedó afuera de las semifinales

Villa Dora cayó en un partido inolvidable ante Ferro por 27 a 25 en el tie break y se quedó sin semifinales en la Liga Nacional Masculina.

El vóley santafesino no pudo celebrar. Villa Dora no pudo sumar una victoria ante Ferro Carril Oeste y no se pudo clasificar a las semifinales de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA tras cerrar la serie de cuartos de final por 2 a 1. En el otro cruce, en Rosario, Escuela Normal 3 se impuso a Obras de San Juan en sets corridos y logró el pasaje a la próxima instancia.

A pesar del gran aliento de su público, en un partido muy picante, y no apto para cardíacos, Villa Dora cayó frente Ferro Carril Oeste en el tie break por 3 a 2 bajo los arbitrajes de Nicolás Casado y Daniel Vildoza. La derrota de los santafesinos se produjo con parciales de 21-25, 16-25, 25-21, 25-17 y 25-27.

La victoria de la escuadra de Caballito fue inolvidable, un partidazo, sobre todo por lo que jugaron ambos en el tie break que se extendió más de lo esperado. Fue palo y palo, punto a punto, muchos errores, ninguno bajaba los brazos pero finalmente fue el elenco porteño el que se quedó con la victoria en Santa Fe.

image En un partido muy intenso, Ferro Carril Oeste fue más fino, y logró el pasaje a las semifinales. gentileza Vale Perri

Fue una media hora de lucha, de ambos equipos dar batalla, de cometer muchos errores, de tenerlo para ganar, y otra vez a empezar de nuevo. El desgaste fue tremendo, sobre teniendo en cuenta que venían de jugar un partido muy duro y extenuante el sábado por la noche, en el cual Villa Dora había conseguido derrotar a los capitalinos por 3 a 1.

Ninguno de los dos elencos pudieron adueñarse del control del juego y no pudieron imponer su jerarquía en los momentos decisivos para quedarse con el triunfo y sellar la clasificación, cuestión que consiguió la visita que lo festejó como debía ser y de modo emocionante.

Villa Dora alistó a: Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (capitán) y Joel Germán Carlen. DT: Diego Merli; Asistente: Luciano Giglioti; Lucas Martínez y Agustín Ramseyer.

Por su parte, en el estadio Sol América, Escuela Normal 3 de Rosario venció a Obras de San Juan por 3 a 0 con parciales de 25-15, 25-16 y 25-20. De este modo, los clasificados a la siguiente instancia de la competencia organizada por la FeVA son Ferro Carril Oeste, Escuela Normal 3, Sonder de Rosario y Citta de Villa Constitución.

En relación a la Ronda Permanencia, en el estadio La Calderita, Libertad de San Jerónimo Norte derrotó a Echagüe de Paraná por 3 a 2 en el tie break con parciales de 25-19, 27-29, 18-25, 25-21 y 15-11. Recordemos que en el cotejo de ida, disputado en el estadio Luis Butta de la capital entrerriana, Echagüe de Paraná venció a los dirigidos por Estanislao Vachino por 3 a 2 con parciales de 25-27, 25-23, 25-22, 19-25 y 17-15. El encuentro desempate se disputará el próximo martes 10 de marzo en San Jerónimo Norte a partir de las 21.