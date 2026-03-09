Los Pumas 7's se quedaron con el quinto lugar en Vancouver

El seleccionado argentino de rugby Seven, Los Pumas ‘7, culminó en el quinto lugar en el torneo de Vancouver, por la quinta etapa del Circuito Mundial del SVNS. En el encuentro que definió posición, el combinado albiceleste se impuso claramente a su par de Francia por 34-15, luego de un parcial favorable 22-5, al término del primer período en el BC Place Stadium de la apuntada ciudad canadiense.

Luego de una segunda jornada perfecta en Vancouver gracias a las victorias frente a Nueva Zelanda por 24-21 y Francia por 34-15, el seleccionado argentino cerró su participación logrando un importante quinto lugar tras un adverso primer día. De esta manera, el conjunto nacional viajará mañana a Nueva York para continuar con la acción del Circuito Mundial en la ciudad estadounidense el sábado 14 y domingo 15 de marzo.

La jornada final comenzó con el choque frente a Nueva Zelanda en busca de del partido por el quinto puesto. Tras un feroz arranque del combinado neozelandés, que lideraba con tranquilidad el primer tiempo por 14-0 gracias a los tries de Dylan Collier y Frank Vaenuku, Luciano González, a pesar de la tarjeta amarilla a Santiago Álvarez, descontó sobre el final dejando abierto el resultado de cara al complemento, etapa donde el combinado nacional supo aprovechar cada error cometido por la defensa rival para llevar ese 14-0 inicial a un 24-14 que parecía definitivo a minutos del cierre.

Y así lo fue, ya que, pese al último try rival, Argentina se impuso por 24-21 alcanzando el encuentro en busca del quinto lugar en tierras canadienses. Este encuentro nos regaló un dato de color si nos referimos a la estadística. Es que Santiago Vera Feld alcanzó los 150 partidos junto al seleccionado en el Circuito Mundial, en 32 etapas disputadas.

image Los Pumas '7 culminaron quintos en Vancouver tras vencer a Nueva Zelanda.

La albiceleste saltó al campo de juego con Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González y Marcos Moneta, mientras que Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Vera Feld. Sebastián Dubuc y Santiago Vera Feld ingresaron en el segundo tiempo. Gregorio Perez Pardo no sumó minutos. Los tries del equipo argentino fueron obra de Luciano González, por duplicado, Santiago Álvarez y Sebastián Dubuc mientras que las conversiones quedaron en manos de Pedro De Haro y Santiago Vera Feld.

En el segundo y último encuentro de la jornada, los dirigidos por Santiago Gómez Cora se midieron ante Francia en la final por el quinto puesto. El combinado nacional, a pesar de haber comenzado abajo en el marcador, brilló en un primer tiempo que lo encontró con cuatro tries y una ventaja de 22-5 de cara a los últimos siete minutos de juego, donde Francia salió a la cancha enfocado en acortar diferencias en el marcador, pero fueron Zangara y Moneta quienes se encargaron de volver a encaminar el triunfo argentino y así enfriar el intento de reacción francés para finalmente cerrar esta participación en Vancouver con un resultado de 34-15. Recordamos que, tras el golpe recibido en su rodilla ante Francia, Valentín Maldonado no fue de la partida, mientras se encuentra a la espera de estudios para determinar el grado de su lesión.

Los titulares frente a Francia fueron Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Sebastián Dubuc, mientras que Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Lautaro Bazán Vélez, Juán Patricio Batac y Marcos Moneta ingresaron en el segundo tiempo.

Los tries argentinos fueron de Sebastián Dubuc, Santiago Vera Feld, Luciano González, en dos oportunidades, Santino Zangara y Marcos Moneta. Santiago Vera Feld y Marcos Moneta aportaron dos conversiones para la albiceleste.

Seven de Vancouver

Copa de Oro: Sudáfrica 38-España 12

Copa de Bronce: Australia 10- Fiji 29

Quinto puesto: Argentina 34- Francia 15

Séptimo puesto: Nueva Zelanda 29- Gran Bretaña 5