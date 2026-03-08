Uno Santa Fe | Colón | Colón

Conmoción en Colón por la muerte de la joven futbolista Tiara Lemos

Tiara Lemos, jugadora del plantel femenino tenía 16 años. Colón expresó su dolor en un comunicado oficial y Unión también envió sus condolencias.

8 de marzo 2026 · 22:41hs
El fútbol santafesino atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Tiara Lemos, integrante del equipo de fútbol femenino de Colón. La joven deportista tenía apenas 16 años y su partida generó una fuerte conmoción dentro de la comunidad sabalera.

La institución rojinegra dio a conocer la noticia mediante un mensaje difundido por su Departamento de Fútbol Femenino en las redes sociales oficiales del club, donde expresó su pesar por lo ocurrido.

La publicación de Colón en redes sociales

“El Club Atlético Colón, a través de su Departamento de Fútbol Femenino, lamenta profundamente el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de nuestra institución”, señala el comunicado publicado por la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2030774517941862676&partner=&hide_thread=false

En ese mismo mensaje, el club manifestó su acompañamiento a quienes compartían el día a día con la futbolista y a su entorno más cercano en este difícil momento.

“El club acompaña a sus familiares, compañeras y seres queridos en este doloroso momento”, agregaron desde la institución.

La noticia golpeó especialmente al grupo de jugadoras que integran el plantel femenino, donde Tiara desarrollaba su actividad deportiva representando los colores rojinegros.

Unión también expresó su pesar

Tras conocerse la noticia, Unión también se manifestó públicamente para acompañar a Colón y a la familia de la joven futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2030776957768437819&partner=&hide_thread=false

A través de sus redes sociales, el club tatengue publicó un mensaje de condolencias: “El Club Atlético Unión expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de Colón de Santa Fe. Acompañamos a su familia y compañeras en este difícil momento”.

La muerte de la joven deportista generó múltiples expresiones de dolor y solidaridad en el ámbito deportivo de la ciudad, donde distintas instituciones y protagonistas del fútbol comenzaron a enviar mensajes de apoyo a sus seres queridos y a toda la comunidad colonista.

