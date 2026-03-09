Un sanlorencino se consagró campeón del Torneo aniversario del Jockey Club de Santa Fe

Con notable éxito y una impecable organización se disputó el Torneo Nacional Profesional de Tenis en el marco del aniversario del Jockey Club de Santa Fe, el cual repartió 6.000.000 de pesos en premios, y es el más grande del calendario de la Asociación Argentina de Tenis. El ganador fue el sanlorencino Agustín Fernández Badía al imponerse al entrerriano Ezequiel Simonit.

El sanlorencino Agustín Fernández Badia derrotó al paranaense Ezequiel Simonit en la final del Torneo Nacional Profesional Masculino de Tenis, aniversario del Jockey Club de Santa Fe 2026, en más de dos horas de partido, por 6-4, 4-6 y 10-8, y se coronó como el gran campeón del certamen organizado por Luis Coudannes de Tenis Series Group.

El santafesino de 20 años, quien comenzará a disputar la clasificación M15 de La Plata, tuvo que hace un tremendo esfuerzo contra el experimentado tenista entrerriano, y levantó un 6-8 adverso en el último set. Es el máximo logro en su corta y prometedora carrera, y mantiene un invicto de 11 partidos, ya que veía de ganar un toreo de categoría 300 (este es un 500).

En semifinales, Fernández Badía, en más de tres horas y cuarto, de un juego muy disputado logró a Francisco José Gay del Lawn Tennis Club Esperancino por 6-4, 6-7 y 10-7, mientras que el paranaense Simonit, en poco más de una hora y media de juego venció al entrerriano Elías Grubert por 6-1 y 6-3.

En cuartos de final Ezequiel Simonit superó al bonaerense Felipe González por 6-3 y 6-1, Juan Grubert al santafesino Lautaro Corthey por 6-3 y 7-5, Fernández Badía a Francisco Crosio de la localidad bonaerense de Luján 6-4, 3-6 y 11-9; y Francisco José Gay a Bautista Bonino de Rosario por 7-6 (8-6) y 6-4.

"No estoy tan acostumbrado pero bueno, primero quería felicitar a Exequiel por el excelente partido que hizo, el cual para mi fue durísimo. Quería resaltar el trabajo de la organización, de Lucho, y a todos los que hicieron posible el torneo, que cada vez viene muy bien. Jugamos partidos de gran nivel. Quería agradecer a mis entrenadores y a mi academia San Lorenzo Tenis, a mi preparador físico y a mi psicólogo" manifestó el sanlorencino Agustín Fernández Badia.

image El sanlorencino Agustín Fernández Badia fue el ganador del certamen disputado en Santa Fe. gentileza @mundotenisarg

El tenista de 20 años que derrotó a al paranaense Ezequiel Simonit subrayó que "fue un partidazo, Eze jugó muy bien, se definió por detalles, pero igual estoy muy contento por el título conseguido. Después de haber jugado casi 6 horas el sábado me pude recuperar bien, me hidraté como corresponde, lo hablé bien con mi equipo de trabajo, y las cosas salieron como corresponde. Estoy pasando un gran momento, se vienen nuevos desafíos, llevo once partidos sin perder, y estoy muy contento".

"Quiero destacar el torneo que se ha realizado, a la subcomisión que han organizado un certamen muy atractivo. El trabajo de la gente que comanda Rodrigo son cosas que no se ven, pero están en el día a día, y junto al personal del club han hecho muy bien las cosas. Hemos desarrollado en el que han participado un montón de jugadores que no son de nuestra ciudad, pero que es parte del programa que tenemos y el norte que buscamos como institución" expresó Carlos Destefanis, presidente del Jockey Club de Santa Fe.

Por su parte, Rodrigo Macías, responsable de la subcomisión de tenis, afirmó que "quiero agradecer al director del torneo, a Luis Coudannes, que se da también la particularidad que es socio de nuestra institución, por tener presente al Jockey Club, para traer este tipo de torneos profesionales. Agradecer a los 81 jugadores inscriptos, ya que es una cifra récord para este tipo de competencias en el interior del país. También agradezco a mis pares de subcomisión por la labor que han hecho".