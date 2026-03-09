Uno Santa Fe | El Mundo | Israel

Escalada en Medio Oriente: Israel intensifica bombardeos sobre Beirut y crece la alarma internacional

La ofensiva de Israel apunta a las estructuras financieras de Hezbolá en Beirut. Reportan cientos de víctimas y la ONU advierte una "catástrofe humanitaria"

9 de marzo 2026 · 08:25hs
Un nuevo ataque de Israel en Beirut

Un nuevo ataque de Israel en Beirut

La capital del Líbano volvió a ser escenario de una mañana de terror este lunes 9 de marzo. Tras una breve tregua en las primeras horas del día, la aviación de Israel lanzó una nueva serie de ataques masivos sobre el suburbio sur de Beirut, conocido como el Dahie.

Beirut Israel Líbano Hezbolá ataques1

Las columnas de humo negro que cubren el cielo de la ciudad son el reflejo de una guerra que, lejos de amainar, parece entrar en su fase más crítica tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, la semana pasada. Más de 500.000 personas se desplazaron por las advertencias y bombardeos.

Beirut desplazamiento

Objetivos financieros y militares de Israel

El ejército israelí (FDI) confirmó que los ataques de hoy se centraron en desmantelar la red de Al-Qard al-Hassan, una entidad financiera vinculada a Hezbolá que Israel describe como la "caja fuerte" del grupo terrorista. Sin embargo, los bombardeos también alcanzaron edificios residenciales en zonas de alta densidad poblacional, lo que obligó a miles de familias a huir con lo puesto hacia el norte del país o hacia refugios improvisados en el centro de la ciudad.

barrio de Beirut

Cifras del conflicto: un balance trágico

Según el último reporte del Ministerio de Salud libanés, la escalada iniciada el pasado 2 de marzo ya dejó un saldo devastador:

Víctimas fatales: 394 personas han perdido la vida en la última semana, entre ellas 83 niños.

Heridos: se registran más de 1.130 heridos, muchos de ellos en estado crítico.

Desplazados: la cifra de personas que abandonaron sus hogares en el sur del Líbano y Beirut supera ya los 500.000, desbordando la capacidad de respuesta de las organizaciones de ayuda.

Beirut Israel Líbano Hezbolá ataques

La reacción de la ONU y el mundo

Desde Ginebra, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) declaró el estado de "emergencia humanitaria mayor". El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó los ataques y expresó su "profunda preocupación" por la seguridad de los cascos azules de la UNIFIL, luego de que varios efectivos resultaron heridos por fragmentos de proyectiles en el sur del Líbano.

Por su parte, la enviada especial de la ONU en el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, advirtió que el país ha sido "arrastrado nuevamente al caos" y que cualquier progreso diplomático logrado tras el alto el fuego de 2024 se ha "desmoronado en cuestión de días". La ONU exige un cese inmediato de las hostilidades y el cumplimiento de la resolución 1701 para evitar que el conflicto se convierta en una guerra regional total.

Mientras tanto, en Teherán, la tensión no cede. Tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Irán ha amenazado con atacar instalaciones petroleras en la región si los bombardeos israelíes continúan, lo que ya ha disparado el precio del crudo a niveles históricos.

Ataques recientes en Beirut

Nueva ola de bombardeos: Israel lanzó esta mañana una serie de ataques aéreos muy potentes contra el suburbio sur de Beirut (conocido como Dahie). Las imágenes que están circulando muestran columnas de humo enormes sobre la ciudad.

El objetivo declarado: el ejército israelí (FDI) emitió un comunicado diciendo que están atacando infraestructuras de Hezbolá, específicamente sucursales de Al-Qard al-Hassan, que es una entidad financiera vinculada al grupo.

Antes de los bombardeos, Israel lanzó órdenes de evacuación para esa zona, lo que generó un caos importante porque es un sector muy densamente poblado.

Israel Beirut Líbano ataques
La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

