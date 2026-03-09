Javier Milei negó que la designación de Juan Mahiques esté relacionada a la causa de Chiqui Tapia

El exfiscal Juan Mahiques fue elegido como Ministro de Justicia de la Nación por parte de Javier Milei el pasado jueves 5 de marzo.

El Presidente de la Nación argentina Javier Milei negó cualquier tipo de relación entre la reciente llegada del exfiscal Juan Bautista Mahiques al cargo de Ministro de Justicia de la Nación Argentina con la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

Milei negó que Mahiques tenga relación con los dirigentes del fútbol nacional y agregó “si son culpables, que lo paguen”.

Además, el máximo mandatario nacional opinó de la mediación de Tapia para el regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, asegurando que “que lo haya traído Tapia es de segundo orden” y dándole los méritos principales al presidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista junto al periodista Luis Majul, Javier Milei negó rotundamente los rumores que afirman que la llegada de Juan Bautista Mahiques al mencionado cargo nacional tenga alguna relación con perdonar la causa que investiga al “Chiqui” Tapia.

“No es así” respondió el presidente cuando se le preguntó sobre este rumor, para luego declarar sobre Tapia y Toviggino y opinar: “si son culpables, que lo paguen”.

Juan Bautista Mahiques ministro Justicia Mariano Cúneo Libarona Javier Milei negó que tenga que ver con la investigación a Chiqui Tapia la designación de Juan Bautista Mahiques.

Continuando la conversación sobre quien preside la AFA desde marzo de 2017, Milei se expresó sobre el retorno al país del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien estaba detenido en Venezuela y destacó que “lo más importante es que regresó”, negándole importancia a la tarea realizada por “Chiqui” Tapia al afirmar que su regreso se hizo posible gracias al “gobierno de Donald Trump, que terminó con el gobierno de Nicolás Maduro”.

Además, el dirigente de La Libertad Avanza agregó que la intervención de Tapia fue “de segundo orden” y cuestionó: “Nahuel estuvo 448 días secuestrado, si tenían el contacto para traerlo, ¿Por qué no lo trajeron antes?”.

La investigación sobre Claudio Tapia y la relación con el gobierno de Milei

Claudio Tapia, y su mano derecha Pablo Toviggino, están siendo investigados por la Justicia por la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Los dirigentes fueron citados a indagatoria, cuya fecha inicial fue aplazada una semana y se dará el próximo jueves 12 de marzo, y además se les prohibió la salida del país, aunque el presidente de AFA consiguió un permiso para hacerlo en el caso de tener que presentarse a eventos oficiales, como lo será el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.