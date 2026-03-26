Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

La Copa Santa Fe de atletismo suma ciudades y categorías y consolida su expansión provincial. El certamen comenzará el 4 de abril en Rosario.

El certamen, impulsado junto a la Federación Santafesina, recorrerá cinco sedes, incorporará la categoría U16 y reforzará la presencia del deporte adaptado. El gobierno provincial en conjunto con la Federación Santafesina de Atletismo, presentó la Copa Santa Fe de Atletismo, una competencia que se disputará en cinco ciudades con el objetivo de promover el desarrollo deportivo y ampliar la participación de atletas de distintas edades.

El lanzamiento se realizó en la sede de la Secretaría de Deportes, donde autoridades provinciales subrayaron la importancia de consolidar espacios competitivos que potencien el talento local y fortalezcan el entramado deportivo en todo el territorio. En ese marco, el secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti, destacó la ampliación territorial del certamen: “En esta edición expandimos el atletismo incorporando a Vera y a Venado Tuerto, porque entendemos que es la base de todos los deportes. Por eso impulsamos un programa para fortalecer las pistas de atletismo en la provincia y trabajamos en el territorio para brindar herramientas a municipios y clubes”.

El funcionario también valoró el rol institucional del sector: “La Federación de Atletismo es muy fuerte en Santa Fe, con dirigentes comprometidos que buscan hacer visible la disciplina. Desde la Secretaría mantenemos un diálogo permanente, no solo con ellos, sino con todas las federaciones”.

En la misma línea, Maletti subrayó la inversión pública en infraestructura: “Hay una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y de Lotería de Santa Fe de invertir en el deporte. En el marco de los Juegos Suramericanos se están ejecutando diez obras de infraestructura con equipamiento de nivel internacional que quedarán como legado, como el Centro de Alto Rendimiento Deportivo en la ciudad de Santa Fe”.

image El certamen recorrerá cinco ciudades de la provincia y contará con categorías Mayores y U 16.

Por su parte, la subsecretaria de Deportes Federados, Silvina Mesón, remarcó el alcance del programa: “Estamos iniciando una nueva edición de la Copa Santa Fe, que este año abarca 14 disciplinas. Es una apuesta fuerte del Gobierno provincial por el desarrollo del deporte santafesino”.

A su turno, el presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Scarpin, puso el foco en el crecimiento del certamen: “Esta segunda edición será más importante que la anterior. Sumamos la categoría U16 y ampliamos la participación del deporte adaptado en cada etapa. Es un proyecto que durante años fue un anhelo del atletismo provincial y hoy es una realidad consolidada”. La actividad contó además con la presencia de referentes del atletismo santafesino y de Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos 2026.

El atletismo en la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe de Atletismo formará parte de un calendario que este año se amplía de 12 a 14 disciplinas. En el caso del atletismo, el certamen se desarrollará en cinco fechas: Rosario, San Guillermo, Venado Tuerto, Vera y una final en la ciudad de Santa Fe, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. La primera jornada se disputará el 4 de abril en el estadio municipal Jorge Newbery de Rosario. El torneo contará con dos categorías -Mayores y U16- y promoverá tanto el alto rendimiento como la incorporación de jóvenes atletas en instancias competitivas.