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Se realizó la presentación del libro Manual de Clubes en el Concejo Municipal

En el Concejo Municipal de Santa Fe se realizó la presentación del Manual de Clubes, una herramienta pensada para acompañar y fortalecer a los clubes de la ciudad.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 10:28hs
Carlos Iparraguirre es el autor del Manual de Clubes presentado en el Concejo Municipal.

Carlos Iparraguirre es el autor del Manual de Clubes presentado en el Concejo Municipal.

En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe se presentó oficialmente el libro Manual de Clubes, una obra que fue escrita por el doctor Carlos Iparraguirre. El material reúne el trabajo de 34 autores, con 36 artículos y 13 capítulos, y surge ante la necesidad de contar con una herramienta concreta para abordar los problemas cotidianos de gestión en los clubes.

Una obra pensada para acompañar a los clubes

La presentación del libro se concretó en el recinto y contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo local, Sergio Checho Basile, junto a otros referentes, en el cual se destacó que los clubes cumplen un rol clave como espacios de contención, educación e inclusión.

Además, el libro apunta a brindar información sobre derechos, organización institucional y desarrollo deportivo, con el objetivo de fortalecer el entramado social y el crecimiento de las entidades locales en Santa Fe y la región

Además de Basile y el concejal Lucas Simoniello, en la presentación estuvieron hablando con los presentes, el autor de la obra, el doctor Carlos Iparraguirre, junto a los compiladores, que fueron Juan Chiaraviglio, Marco Marozzi y Martín Vega.

"Es muy lindo poder abrir el recinto para los clubes de la ciudad y del gran Santa Fe. Con Carlos Iparraguirre y Lucas Simoniello nos pusimos a trabajar en esta idea de que justamente los clubes para nosotros son un fenómeno social. Donde la educación, los valores, la inserción de los chicos y la inclusión, es parte fundamental para el crecimiento de cada uno de ellos, pero también como entramado social" explicó Sergio Basile.

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&nbsp;El presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, junto a los realizadores del Manual de Clubes. &nbsp;

El presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, junto a los realizadores del Manual de Clubes.

El presidente del Concejo Municipal de Santa Fe afirmó que "en un momento como el que estamos pasando en el país, hablar del seguimiento, de la gestión deportiva, el nacimiento de un club, de una asociación civil, es una parte prioritaria para el Concejo, porque también es parte de la necesidad de darle herramientas, información y capacitación, con gente como Carlos Iparraguirre, que es muy importante tenerlo por lo que sabe".

Por su parte, Carlos Iparraguirre, subrayó que "se nos ocurrió ante la inexistencia de una obra que le sirve a los clubes, a los dirigentes, o a los profesionales que están cerca de los clubes, puedan consultar los diferentes problemas que se presentan a diario. Entonces se nos ocurrió, y bueno, hay una manga de locos que me acompaña, y muchos amigos especialistas que se sumaron y en el marco de la jornada del año pasado, nos propusimos llevarlo adelante".

El ex subsecretario de deportes de la provincia de Santa Fe destacó que "también nos lleva el apunte Javier de librería Cívica, que cada idea que llevamos se publican. Así que es un libro con 34 autores, con 36 artículos, y 13 capítulos. En este momento actual, el pensar en una obra colectiva, y hacer un libro escrito en tiempos de inteligencia artificial puede ser una actitud provocativa de mantenernos firmes en algunas cosas".

Lucas Simoniello, actual concejal de la ciudad, manifestó que "esto es simple, hay pilares que son fundamentales: la escuela, la casa y el club. Para poder llevar adelante un club, los dirigentes, las personas que lo habitan, tienen que tener esa información. Que nos permita desarrollar como asociación, que permita saber los derechos que resguarda a cada uno de los clubes".

libro clubes Concejo Municipal
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