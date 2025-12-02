Se realizó una atractiva velada de boxeo en San Lorenzo de Tostado

El santafesino Alexis el Travieso Lutti se impuso por puntos al cordobés Julio Tosoratto en Tostado, en una velada organizada por la Academia Los Ángeles Blancos

Con n otable éxito y una muy buena respuesta de público se realizó una muy buena velada de boxeo, en las instalaciones del Club San Lorenzo de la ciudad de Tostado , cabecera del departamento 9 de Julio, distante a más de 300 kilómetros de la capital provincial. La jornada fue organizada por la Academia Los Ángeles Blancos, y tuvo un combate profesional y seis peleas con púgiles aficionados.

En el Club San Lorenzo de la ciudad de Tostado, y con el apoyo de la municipalidad local, la velada contó con la supervisión de Silvio Alassia de la Asoción de Box de la provincia de Santa Fe; los árbitros fueron Marcelo Bergesio y Rolando Sandobal; mientras que actuaron como jueces Daniel Orona, Susana Álvarez, Ramón Benavídez y Víctor Godoy. El cronometrista fue Pedro Nañez, el doctor Ademar Cravero el médico, y el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XII de la policía de Santa Fe brindó la seguridad.

El único combate profesional, y estelar de la velada en Tostado, resultó ser el triunfo de Alexis el Travieso Lutti de la ciudad de Santa Fe sobre el cordobés Julio Tosoratto, por puntos, en una contienda pautada a cuatro asaltos y en categoría ligero. En las tarjetas, Ramón Benavídez dio 37-39 para el perdedor, mientras que Susana Álvarez anotó 39-37, y Daniel Orona lo hizo con 39-37.

El púgil del Club Atlético Colón, que tiene como DT a Carlos Lemos, Lutti, de 30 años, cuenta ahora con un currículum de 3-6; 2KO, y que en la balanza había dado un peso de 60,300, mientras que el nacido en San Guillermo, provincia de Santa Fe, pero radicado en Morteros, de 36 años de edad, ahora acumula 1-12-1, y que llegó con un peso de 60,700.

image El púgil del Club Atlético Colón, Alexis Lutti, fue protagonista de la velada organizada por los Ángeles Blanco.

En cuanto a las peleas entre púgiles aficionados, Alexander Guarnieri de la Academia Morales de Tostado superó por puntos a Jeremías Cejas de Ángeles Blanco, Joaquín Nievas de la academia de Daniel Blanco de Rafaela se impuso por puntos a Santiago Costich, y Mauricio Santillán de la academia Un Round Más superó por RSC en el segundo asalto a Santiago Rivero de la ciudad de Tostado.

Por su parte, el rafaelino Lucas Segovia de los Ángeles Blancos le ganó por puntos a Santiago Ocampo de la localidad cordobesa de Porteña, Lautaro Vega de la academia Morales derrotó por RSC en la primera vuelta a Elías Canario de Ángeles Blanco, y Juan Tolosa de Academia Morales de Tostado le ganó por puntos a Nahuel Gómez de los Ángeles Blanco.

Revolución box en el Fortín de Santa Fe

El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el festival de boxeo denominado Revolución King Box en el Fortín de avenida Gorriti 5787 y que tiene como organizador a Esteban Faría quien recibe un apoyo de Orlando Azcurra del gimnasio del Parque Garay. Serán 13 peleas amateur con púgiles de Porteña, Baigorria, Coronda, Paraná y Santa Fe.

Boxeo en el Roque Otrino de Colón

El próximo sábado 6 de diciembre se realizará un importante festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. La contienda contará con la organización del promotor y entrenador Carlos Lemos, hijo del histórico José Lino Lemos.

La velada contará con un combate profesional en peso super ligero a seis rounds, y el pleito lo animarán Dimas Toty Garateguy de Colón ante Damián el Chino Yapur del Willie Pep. Además habrá diez peleas amateurs, con boxeadores de Colón, Eolin Boxing, Willie Pep, Chino Box, Thunder Box, Coronda, y otros puntos de la región. Habrá un importante servicio de buffet. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en el 3425034425.