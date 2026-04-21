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¿Se va del Atlético Madrid? Tres grandes de Europa, interesados en Julián Álvarez

El delantero de la Selección Argentina Julián Álvarez atraviesa un gran momento con el equipo de la capital española

21 de abril 2026 · 12:17hs
Julián Álvarez

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, está en la mira de tres equipos muy grandes de Europa.

El delantero argentino Julián Álvarez, quien actualmente juega en el Atlético Madrid de España, estaría bajo el radar de tres grandes del fútbol europeo.

Los tres clubes poderosos que tienen en la mira a Julián Álvarez

Se trata del Barcelona de España, el Arsenal de Inglaterra, y el Paris Saint-Germain de Francia, todos ellos con un muy buen presente tanto a nivel local como internacional.

El Barcelona está muy cerca de conseguir el bicampeonato en LaLiga de España y si bien quedó eliminado en los cuartos de final de esta Champions League, pudo volver a generar respeto a nivel internacional.

El Arsenal, por su parte, es uno de los equipos protagonistas de esta temporada, en la que podría terminar con unas enormes alegrías o con uno de los mayores fracasos de su historia.

Esto se debe a que el equipo de la capital inglesa tenía prácticamente asegurado el título en la Premier League para cortar con la sequía de 22 años, pero en las últimas fechas se complicó de manera insólita y ahora pelea mano a mano con el Manchester City.

Además, si bien está en las semifinales de la Champions League, donde justamente se enfrentará con el Atlético Madrid de Álvarez, el nivel de los “Gunners” en las últimas semanas genera más dudas que certezas.

Por último, aparece el Paris Saint-Germain de Francia, que en la actualidad es el mejor equipo del mundo. En la última temporada ganaron su primera Champions League y, luego de ser goleados en la final del Mundial de Clubes, se recuperaron rápidamente para ir en busca del bicampeonato en el torneo de clubes más importante de Europa.

En la presente temporada, Julián Álvarez demostró un gran nivel con el Atlético, donde anotó 19 goles y repartió 9 asistencias en 47 partidos. La “Araña” también fue clave en los cuartos de final de la Champions League gracias al golazo de tiro libre que le hizo al Barcelona.

Atlético de Madrid Julián Álvarez Europa
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