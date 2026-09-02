Colón y las sociedades que Delfino puso a prueba antes del duelo con Morón

El entrenador de Colón realizó fútbol reducido y probó distintas sociedades. Mañana comenzará a parar un equipo pensando en Deportivo Morón.

Colón continúa con su preparación para el próximo compromiso ante Deportivo Morón y Delfino comienza a definir alternativas. En la práctica, el entrenador realizó trabajos de fútbol reducido y observó diferentes asociaciones. Bonansea y Franco García compartieron el ataque, mientras Antonio y Federico Lértora coincidieron en el mediocampo. Este jueves será una jornada clave para comenzar a conocer el posible equipo titular.

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Delfino empezó a probar distintas alternativas

Colón avanza en su preparación para el partido frente a Deportivo Morón y, de a poco, Iván Delfino comienza a tomar decisiones sobre el equipo que buscará sumar un nuevo resultado positivo.

El entrenador aprovechó la práctica para realizar ejercicios de fútbol reducido y observar de cerca el rendimiento de los futbolistas. Como suele ocurrir en esta etapa de la semana, hubo movimientos y combinaciones que le permitieron al cuerpo técnico analizar diferentes posibilidades.

Una de las sociedades que pudo verse durante el entrenamiento fue la conformada por Alan Bonansea y Franco García. Los dos delanteros compartieron sector ofensivo y fueron evaluados en conjunto por Delfino.

La prueba le permite al entrenador analizar cómo pueden complementarse ambos futbolistas y qué pueden aportarle al equipo en los metros finales. Colón necesita encontrar variantes ofensivas y las prácticas sirven para comenzar a determinar qué nombres tendrán mayores posibilidades.

Pero las observaciones no se limitaron al ataque. En la mitad de la cancha también hubo una combinación que despertó interés: Antonio compartió funciones con Federico Lértora.

El experimentado mediocampista puede aportar equilibrio y recuperación, mientras que Antonio ofrece otras características para acompañarlo. Delfino analiza si esa sociedad puede funcionar y ser una alternativa para el próximo encuentro.

Mañana comenzará a tomar forma el equipo

La jornada de este jueves será importante para Colón. Después de las pruebas realizadas en fútbol reducido, Delfino comenzará a trabajar con una formación más definida y allí podrán aparecer las primeras pistas concretas sobre el once que tiene en mente.

El técnico buscará aprovechar cada entrenamiento para encontrar la mejor combinación posible. La intención será que los futbolistas lleguen al partido con mayor conocimiento entre sí y que las sociedades que funcionen durante las prácticas puedan trasladarse al encuentro.

El entrenador todavía tiene tiempo para tomar decisiones, pero la etapa de las pruebas empieza a quedar atrás. A partir de mañana, la intención será trabajar con mayor precisión.