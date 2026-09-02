Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y las sociedades que Delfino puso a prueba antes del duelo con Morón

El entrenador de Colón realizó fútbol reducido y probó distintas sociedades. Mañana comenzará a parar un equipo pensando en Deportivo Morón.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 18:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón y las sociedades que Delfino puso a prueba antes del duelo con Morón

Colón continúa con su preparación para el próximo compromiso ante Deportivo Morón y Delfino comienza a definir alternativas. En la práctica, el entrenador realizó trabajos de fútbol reducido y observó diferentes asociaciones. Bonansea y Franco García compartieron el ataque, mientras Antonio y Federico Lértora coincidieron en el mediocampo. Este jueves será una jornada clave para comenzar a conocer el posible equipo titular.

LEER MÁS: Colón ya tiene día y horario para recibir a Los Andes en el Brigadier López por la Primera Nacional

Delfino empezó a probar distintas alternativas

Colón avanza en su preparación para el partido frente a Deportivo Morón y, de a poco, Iván Delfino comienza a tomar decisiones sobre el equipo que buscará sumar un nuevo resultado positivo.

El entrenador aprovechó la práctica para realizar ejercicios de fútbol reducido y observar de cerca el rendimiento de los futbolistas. Como suele ocurrir en esta etapa de la semana, hubo movimientos y combinaciones que le permitieron al cuerpo técnico analizar diferentes posibilidades.

Una de las sociedades que pudo verse durante el entrenamiento fue la conformada por Alan Bonansea y Franco García. Los dos delanteros compartieron sector ofensivo y fueron evaluados en conjunto por Delfino.

La prueba le permite al entrenador analizar cómo pueden complementarse ambos futbolistas y qué pueden aportarle al equipo en los metros finales. Colón necesita encontrar variantes ofensivas y las prácticas sirven para comenzar a determinar qué nombres tendrán mayores posibilidades.

Pero las observaciones no se limitaron al ataque. En la mitad de la cancha también hubo una combinación que despertó interés: Antonio compartió funciones con Federico Lértora.

El experimentado mediocampista puede aportar equilibrio y recuperación, mientras que Antonio ofrece otras características para acompañarlo. Delfino analiza si esa sociedad puede funcionar y ser una alternativa para el próximo encuentro.

Mañana comenzará a tomar forma el equipo

La jornada de este jueves será importante para Colón. Después de las pruebas realizadas en fútbol reducido, Delfino comenzará a trabajar con una formación más definida y allí podrán aparecer las primeras pistas concretas sobre el once que tiene en mente.

El técnico buscará aprovechar cada entrenamiento para encontrar la mejor combinación posible. La intención será que los futbolistas lleguen al partido con mayor conocimiento entre sí y que las sociedades que funcionen durante las prácticas puedan trasladarse al encuentro.

El entrenador todavía tiene tiempo para tomar decisiones, pero la etapa de las pruebas empieza a quedar atrás. A partir de mañana, la intención será trabajar con mayor precisión.

Colón
Noticias relacionadas
Acevedo y una decisión que puede acercarlo a Colón.

Acevedo se acerca al Sabalero: Colón acordó con Instituto y aguarda la respuesta del jugador

colon ya tiene dia y horario para visitar a godoy cruz

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

colon y un desafio importante frente a moron

Colón y un desafío importante frente a Morón

Colón pone el foco en sus puntos débiles antes del desafío ante Morón.

Colón debe cambiar la imagen y corregir varios aspectos antes del duelo clave ante Morón

Lo último

Lautaro Martínez habló del interés del Barcelona y confirmó por qué eligió quedarse en el Inter

Lautaro Martínez habló del interés del Barcelona y confirmó por qué eligió quedarse en el Inter

Santa Fe impulsa la transición ecológica en taxis y remises con créditos provinciales de $4.000 millones

Santa Fe impulsa la transición ecológica en taxis y remises con créditos provinciales de $4.000 millones

Barrio Acería: reubicaron a 74 familias y demolerán los monoblocks deteriorados para construir nuevas casas

Barrio Acería: reubicaron a 74 familias y demolerán los monoblocks deteriorados para construir nuevas casas

Último Momento
Lautaro Martínez habló del interés del Barcelona y confirmó por qué eligió quedarse en el Inter

Lautaro Martínez habló del interés del Barcelona y confirmó por qué eligió quedarse en el Inter

Santa Fe impulsa la transición ecológica en taxis y remises con créditos provinciales de $4.000 millones

Santa Fe impulsa la transición ecológica en taxis y remises con créditos provinciales de $4.000 millones

Barrio Acería: reubicaron a 74 familias y demolerán los monoblocks deteriorados para construir nuevas casas

Barrio Acería: reubicaron a 74 familias y demolerán los monoblocks deteriorados para construir nuevas casas

El Santa Fe Business Forum ya superó las 4.200 rondas de negocios y lleva compradores internacionales a las industrias del norte

El Santa Fe Business Forum ya superó las 4.200 rondas de negocios y lleva compradores internacionales a las industrias del norte

Matías Galarza Fonda deja River y será nuevo compañero de Lionel Messi en el Inter Miami

Matías Galarza Fonda deja River y será nuevo compañero de Lionel Messi en el Inter Miami

Ovación
La Selección Argentina volverá a jugar en el país y prepara sus primeros amistosos

La Selección Argentina volverá a jugar en el país y prepara sus primeros amistosos

Un minuto para el 10 que marcó para siempre la historia de Argentina

Un minuto para el 10 que marcó para siempre la historia de Argentina

Se viene el séptimo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene el séptimo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Argentina XV se impuso a Uruguay en el Américas Rugby Championship

Argentina XV se impuso a Uruguay en el Américas Rugby Championship

La escalada deportiva debutará como disciplina oficial en los Juegos Suramericanos en Santa Fe

La escalada deportiva debutará como disciplina oficial en los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"