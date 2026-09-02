Una Villa Suramericana que después será un barrio: las 346 viviendas serán sorteadas entre familias santafesinas tras los Juegos

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó cuál será el destino de las unidades construidas en Esmeralda Este II una vez que finalice la competencia. Primero alojarán a los atletas y podrían ser utilizadas por otras delegaciones deportivas; después serán acondicionadas nuevamente y se incorporarán al sorteo general de viviendas de la Provincia.

Villa Suramericana. Las 346 viviendas de Esmeralda Este II alojarán atletas para los Juegos y luego serán sorteadas entre familias santafesinas.

La Villa Suramericana de Santa Fe ya está preparada para recibir a los deportistas que participarán de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El complejo Esmeralda Este II cuenta con 346 viviendas y fue diseñado para alojar hasta 1.380 atletas durante la competencia.

Sin embargo, el uso deportivo será transitorio. Una vez que finalicen los Juegos, las viviendas tendrán un segundo destino: convertirse en hogares para familias santafesinas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el proceso se desarrollará por etapas y que la incorporación de las viviendas al sistema habitacional no será inmediata. “Una vez que terminen de usar los atletas, ya después la vivienda hay que volver a entrar a mejorarlas, a pintarlas, a acomodarlas y ahí sí se sortean para la demanda general de la población”, detalló.

De esta manera, el complejo que durante septiembre funcionará como alojamiento para las delegaciones deportivas será posteriormente incorporado a la política habitacional provincial.

LEER MÁS: Se inauguró la Villa Suramericana en el norte de la ciudad de Santa Fe

Primero los atletas, después las familias

Durante los Juegos, las viviendas serán utilizadas por el Comité Olímpico para alojar a los deportistas que llegarán a Santa Fe. El complejo fue construido en la zona de Esmeralda Este II, en el sector norte de la ciudad, y reúne unidades de dos y tres dormitorios.

Enrico explicó que el uso de las viviendas podría extenderse incluso después de los Juegos Suramericanos si existen otros acontecimientos deportivos interesados en utilizarlas.

Según el ministro, ya existen pedidos vinculados con futuras competencias, entre ellas los Juegos Sudamericanos Juveniles. Recién después de cumplido ese ciclo de uso deportivo comenzará el proceso de reacondicionamiento de las viviendas para su incorporación al sistema habitacional.

Cómo será el sorteo

Una vez finalizado el uso de las unidades para los deportistas, las viviendas serán nuevamente acondicionadas antes de ser sorteadas. Enrico explicó que no habrá un cupo especial reservado para vecinos del sector, sino que las unidades serán incorporadas al sistema general de adjudicación.

Para participar del sorteo, los postulantes deberán cumplir los requisitos establecidos por la política habitacional provincial, entre ellos no contar con otra propiedad, integrar un grupo familiar de al menos dos personas y acreditar ingresos. “En general van todas al sorteo de la demanda general de la población”, aclaró el ministro.

El mecanismo apunta a que las viviendas tengan un destino permanente luego de su utilización como Villa Suramericana y formen parte del stock habitacional disponible para las familias que buscan acceder a una casa propia.

Una obra acelerada y con cinco empresas

La construcción del complejo requirió acelerar los tiempos debido a la necesidad de contar con la infraestructura terminada antes del inicio de los Juegos.

Enrico explicó que se trabajó con cinco empresas en cinco obras diferentes y que se realizaron cinco licitaciones para avanzar en paralelo.

“Como son muchas viviendas y hubo que trabajar muy rápidamente, hicimos cinco licitaciones”, señaló. Además de las viviendas, el proyecto incluyó obras de urbanización, infraestructura y servicios para transformar el entorno inmediato.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos 2026: la entrada será gratuita, pero quienes quieran asegurar un lugar podrán pagar $10.000

El predio cuenta con nuevas calles y pavimentación, cordón cuneta, veredas, rampas de accesibilidad, sendas podotáctiles, señalización vial, alumbrado público, forestación, mobiliario urbano y equipamiento deportivo. En total, los trabajos viales abarcaron más de 18.500 metros cuadrados de pavimentación.

El legado después de los Juegos

Para el Gobierno provincial, el valor del complejo no se limita al alojamiento de los deportistas durante septiembre.

Las 346 viviendas quedarán como parte del legado permanente de los Juegos Suramericanos, con la posibilidad de convertirse posteriormente en hogares para familias de la ciudad.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó durante la inauguración que las obras vinculadas al evento pudieron completarse dentro del plazo previsto y remarcó el esfuerzo realizado por la Provincia para concretar la infraestructura.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, con Santa Fe, Rosario y Rafaela como sedes. Participarán más de 4.000 atletas de 15 países, en 43 deportes y 60 disciplinas.

En ese marco, la Villa Suramericana tendrá primero una función deportiva y logística. Pero el verdadero destino del complejo comenzará después de la competencia: tras el paso de los atletas, las viviendas serán reacondicionadas y pasarán al sistema de sorteo habitacional para familias santafesinas.

Así, una de las principales obras construidas para los Juegos tendrá una segunda vida como barrio residencial y quedará incorporada a la infraestructura habitacional de la ciudad.