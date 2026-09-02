Tarragona fue distinguido como la figura de la fecha y Unión celebró el gran momento de su goleador

El delantero de Unión recibió el premio al futbolista más destacado de la séptima jornada después de marcar dos goles ante Sarmiento.

El jugador de Unión, Tarragona fue distinguido como la figura de la fecha.

Cristian Tarragona atraviesa un presente excepcional y sumó un nuevo reconocimiento a su gran momento. La Liga Profesional lo distinguió como el jugador más destacado de la séptima fecha luego de su actuación ante Sarmiento. El atacante convirtió dos tantos en la victoria de Unión y terminó de confirmar una racha goleadora que lo tiene como uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino.

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Tarragona volvió a ser determinante para el Tatengue

Cristian Tarragona no detiene su marcha y continúa siendo una de las principales figuras de Unión. Después de su destacada actuación en la goleada 4-1 sobre Sarmiento, el delantero recibió un reconocimiento individual que premia su rendimiento durante la séptima jornada.

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La Liga Profesional lo seleccionó como el mejor futbolista de la fecha, una distinción que llegó después de una noche en la que Tarragona volvió a demostrar toda su capacidad frente al arco.

El atacante fue responsable de dos de los cuatro tantos que consiguió el conjunto dirigido por Leonardo Madelón. Además de sus goles, tuvo una participación constante durante el encuentro y fue importante en los duelos que disputó.

Los números que acompañaron su elección reflejan su influencia en el partido. Tarragona consiguió acertar los dos disparos que dirigió hacia el arco y se impuso en nueve enfrentamientos individuales.

La distinción fue comunicada por la propia organización del campeonato a través de sus redes sociales y rápidamente tuvo repercusión entre los hinchas de Unión.

El premio llega en medio de una racha extraordinaria. Tarragona ya había conseguido marcar dos veces ante Aldosivi y volvió a repetir esa producción ofensiva frente a Sarmiento.

De esta manera, alcanzó cuatro conquistas en apenas dos partidos y se transformó en una de las principales razones por las que Unión consiguió encadenar dos victorias consecutivas.

El delantero también atraviesa un año particularmente productivo. Con 15 goles acumulados durante 2026, contando sus participaciones en el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, actualmente lidera la tabla de goleadores del fútbol argentino.

Unión disfruta el presente de su capitán

El reconocimiento individual también fue celebrado por Unión. El club no tardó en hacerse eco de la distinción y publicó un video en sus redes sociales dedicado especialmente a Tarragona.

La institución rojiblanca acompañó las imágenes con un mensaje que resume la identificación que existe entre el delantero y la camiseta: el club destacó que Tarragona fue elegido como el mejor jugador de la séptima fecha y resaltó su pertenencia al equipo.La relación entre el atacante y Unión fue creciendo con el correr de los partidos. En sus primeros encuentros, Tarragona había manifestado su preocupación por la poca cantidad de oportunidades que tenía para convertir.

La respuesta llegó dentro de la cancha

El delantero encontró el gol ante Aldosivi y, apenas unos días después, volvió a aparecer por duplicado frente a Sarmiento. Su eficacia coincidió con una recuperación futbolística del equipo, que consiguió dos triunfos consecutivos y recuperó confianza.

Tarragona no solamente aporta goles. Su presencia también le permite a Unión contar con un referente en el ataque, capaz de disputar pelotas, generar espacios y convertirse en una amenaza permanente para las defensas rivales.

El premio de la Liga Profesional representa, además, una confirmación del gran momento que atraviesa. Las estadísticas de su última presentación fueron suficientes para destacarlo por encima del resto de los futbolistas de la fecha.

Dos goles, dos tiros al arco acertados y nueve duelos ganados fueron algunos de los números que explicaron la elección.

A eso se suma su impresionante registro anual. Con 15 goles durante 2026, Tarragona se encuentra en lo más alto de la tabla de goleadores del fútbol argentino.

Para Unión, tener a un delantero atravesando este nivel representa una noticia inmejorable. El equipo consiguió recuperar resultados positivos y ahora cuenta con un Tarragona que aparece cada vez que el equipo lo necesita.

El reconocimiento de la Liga Profesional es otro capítulo de un año que viene siendo especial para el atacante. Mientras el delantero continúa aumentando su cantidad de goles, el Tatengue disfruta de su principal carta ofensiva.

Tarragona fue elegido como el mejor de la séptima fecha y volvió a confirmar que su presente es uno de los grandes motivos de ilusión para Unión y sus hinchas.