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Colón ya tiene día y horario para recibir a Los Andes en el Brigadier López por la Primera Nacional

Colón ya conoce cuándo volverá a jugar en Santa Fe: recibirá a Los Andes el domingo 20 de septiembre desde las 16.30.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 17:54hs
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Colón ya tiene día y horario para recibir a Los Andes en el Brigadier López por la Primera Nacional

@clublosandes

Colón ya tiene confirmado uno de sus próximos compromisos y será nuevamente ante su público. El Sabalero recibirá a Los Andes el domingo 20 de septiembre desde las 16.30 en el estadio Brigadier López. Antes de ese encuentro, el equipo deberá afrontar dos desafíos importantes ante Deportivo Morón y Godoy Cruz, en una agenda que será exigente para el plantel.

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Los Andes ya tiene fecha para visitar Santa Fe

Colón ya conoce cuándo volverá a presentarse en el estadio Brigadier López. El Sabalero recibirá a Los Andes el domingo 20 de septiembre a partir de las 16.30, en un encuentro que será importante dentro del calendario que tendrá por delante el conjunto santafesino.

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La confirmación del día y horario permite comenzar a organizar la agenda de las próximas semanas, aunque todavía quedan varios compromisos por delante antes de ese partido.

El primer objetivo estará puesto en Deportivo Morón. Colón deberá afrontar ese encuentro con la intención de conseguir un resultado positivo y continuar sumando puntos en la competencia. Será una nueva prueba para el equipo y una oportunidad para seguir creciendo en un tramo importante de la temporada. Después llegará el turno de Godoy Cruz. El conjunto santafesino tendrá que afrontar otro compromiso exigente antes de regresar a Santa Fe para reencontrarse con su gente.

La seguidilla obligará al cuerpo técnico a administrar los esfuerzos del plantel y evaluar las mejores alternativas para cada encuentro. Con varios partidos en el horizonte, la planificación será fundamental para llegar en buenas condiciones a cada presentación.

Una vez superados los compromisos ante Morón y Godoy Cruz, Colón comenzará a preparar específicamente el duelo frente a Los Andes. El encuentro tendrá como escenario nuevamente al Brigadier López, donde el Sabalero intentará aprovechar el acompañamiento de sus hinchas.

Una agenda exigente antes de volver al Brigadier López

El calendario que tendrá Colón por delante no será sencillo. Antes de pensar en Los Andes, el equipo deberá concentrarse en dos partidos que demandarán diferentes esfuerzos y que pueden tener influencia en el panorama del campeonato.

Para el cuerpo técnico, esta seguidilla también servirá para evaluar el momento de los futbolistas y determinar quiénes llegan en mejores condiciones a cada partido. La competencia interna puede resultar importante cuando se acumulan compromisos en pocos días.

El Sabalero sabe que cada partido tendrá una importancia particular en esta etapa. Por eso, más allá de que Los Andes todavía aparece en el horizonte, la atención estará puesta primero en los desafíos inmediatos.

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