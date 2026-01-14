Sebastián Báez ganó y está en cuartos de final del ATP 250 de Auckland

El tenista argentino Sebastián Báez (39°) se impuso al estadounidense Jenson Brooksby (48°) y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Auckland , en Nueva Zelanda.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el nacido en San Martín ganó por 7-5 y 6-0 , con un fulgurante segundo set que reafirma su gran comienzo de temporada , al darle su quinta victoria consecutiva.

Además, Tomás Etcheverry (61°) sufrió una temprana eliminación, al ser derrotado en la primera ronda por el portugués Nuno Borges (46°), octavo preclasificado del torneo, y Francisco Comesaña (68°) fue derrotado en octavos de final por el primer preclasificado Ben Shelton (8°).

En la próxima instancia, Báez deberá medirse con el propio Shelton, que viene de dejar en el camino a su compatriota y compañero de equipo de trabajo Francisco Comesaña, por un lugar en las semifinales.

Sebastián Báez pudo dejar atrás una lesión en el tobillo y hacer una pretemporada sin problemas físicos, distinto a lo que le había ocurrido a principios de 2025, y su tenis no deja de brillar.

El argentino, al cual los torneos sobre cemento le solían ser esquivos, comenzó el año completamente renovado. Siendo más ofensivo, subiendo a la red y con una confianza plena, Báez ganó los cinco partidos que jugó en las primeras dos semanas del año, la misma cantidad que había ganado de abril a diciembre en la temporada anterior.

En un primer set en el que ninguno de los dos se pudo afirmar del todo en su saque, hubo dos quiebres por lado en los primeros nueve games, hasta que el argentino pudo volver a romper el servicio de su oponente en el duodécimo y llevarse el set.

Ya en el segundo parcial, Báez no dejó lugar para las dudas: quebró el tres oportunidades y se quedó con un set perfecto, que lo llena de ilusión de cara al Australian Open y lo que es un gran inicio de temporada.

Etcheverry, al margen en el ATP 250 de Auckland

Por su lado, Tomás Etcheverry no pudo superar la primera ronda en el ATP 250 de Auckland, siendo derrotado por Borges.

Pese a presentar batalla, Etcheverry cayó de manera apretada por 7-5, 3-6 y 7-6(2), en un encuentro que se extendió durante casi dos horas y media.

Esta fue segunda derrota consecutiva para Etcheverry, quien venía de perder en tres sets ante el italiano Lorenzo Musetti en la segunda ronda del ATP 250 de Hong Kong.

Si bien tuvo a ambos rivales contra las cuerdas, a Etcheverry le volvió a fallar el pulso en el momento decisivo del encuentro, una problemática que lo acompañó muchísimo a lo largo de su carrera y en la que deberá mejorar si quiere acercarse al top 30, lugar en el que tiene nivel de sobra para decir presente.

Borges, por su parte, pudo conseguir el boleto a los octavos de final, donde se enfrentará con el estadounidense Eliot Spizzirri, quien tuvo una muy buena actuación para eliminar al francés Adrian Mannarino.

El primer set entre Comesaña y Shelton fue marcado por la igualdad. Mientras que el argentino tuvo un comienzo firme, más allá de algunos impactos tardíos por falta de timing ante pelotas rápidas, el octavo mejor jugador del mundo comenzó con errores, sorprendiendo al dejar en la red bolas fáciles para un tenista de su jerarquía.

Además, el jugador de 23 años que nació en la ciudad de Atlanta no jugaba apoyándose en su fuerza y velocidad de pelota, que lo convierten en uno de los jugadores más peligrosos y ofensivos del circuito, sino que le daba mucho más uso al slice y a la subida a la red.

El marplatense tuvo una serie de set points en el décimo game, más precisamente tres, aunque no pudo aprovecharlos. Mientras que el primero fue por un buen saque de su rival y el segundo por una devolución incómoda que dio en la faja de la red pero no pasó, el tercer punto de set desaprovechado fue con un revés a la carrera mientras subía a la red, con el rival descolocado, que se fue largo.

Así, Shelton pudo aprovechar cierta falta de frialdad del argentino, que tuvo algunos errores en el game siguiente, y necesitó de una sola chance para quebrar con una buena volea. En su segundo set point, su característico saque con kick por el revés del rival le dio el set al norteamericano.

Sin bajar el nivel en el comienzo del parcial siguiente, Shelton pudo quebrar en su primer juego a la devolución, con un drive paralelo a la línea.

Dos games más tarde se dio uno de los mejores puntos de la noche, con un peloteo largo en el que Comesaña estuvo en posición ofensiva pero no podía cerrar el tanto, hasta que el estadounidense contraatacó con una nueva derecha paralela que picó en la línea. De todos modos, el “Come” pudo quedarse con su saque y cortar una racha de cinco juegos perdidos consecutivos.

La igualdad volvió al desarrollo del partido, sin puntos de quiebre hasta el final del encuentro. En el décimo game, un saque abierto fue seguido pon un buen drive cruzado, que sentenció el partido en favor del máximo candidato al título.