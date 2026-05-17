Uno Santa Fe | Ovación | Perrone

Perrone terminó 12° en el GP de Cataluña de Moto3

Morelli remontó y terminó sexto. Además mantiene el cuarto puesto del campeonato.

17 de mayo 2026 · 12:24hs
Perrone terminó 12° en el GP de Cataluña de Moto3

El argentino Valentín Perrone (KTM) no pudo sostener el gran rendimiento mostrado en la clasificación y terminó 12° en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, mientras que su compatriota, Marco Morelli (KTM), protagonizó una notable remontada para finalizar sexto y consolidarse en el cuarto puesto del campeonato.

Perrone había llegado a Barcelona con grandes expectativas luego de conseguir el sábado su tercera pole position en la categoría y la primera de la temporada 2026.

El piloto argentino partía desde el lugar de privilegio con la ilusión de alcanzar su primera victoria en el Mundial y de devolver a la Argentina a lo más alto del podio por primera vez desde el triunfo de Sebastián Porto en Australia en 2004.

Sin embargo, la carrera se complicó desde la largada, ya que el piloto del Tech3 perdió rápidamente posiciones y, ya en los primeros metros, cayó al cuarto puesto.

Su KTM nunca mostró el ritmo necesario para pelear con los líderes y, vuelta tras vuelta, fue cediendo terreno.

En el quinto giro ya marchaba noveno, llegó a ubicarse 15° y solo pudo recuperar algunas posiciones sobre el final para cruzar la meta en el 12° lugar.

El resultado representó un duro golpe para Perrone, ya que en la carrera en la que había logrado su mejor posición de partida del año firmó también su peor resultado de la temporada.

Además, el nacido en Barcelona descendió del cuarto al sexto puesto en el campeonato.

La carrera de Morelli en el Moto3 en Cataluña

Morelli también tuvo un comienzo complicado, aunque logró revertir la situación con una actuación destacada.

El piloto del Aspar Team había largado quinto, pero cayó hasta la 16ª posición en la tercera vuelta debido a problemas en la parte delantera de su KTM.

A partir de la mitad de la carrera, el argentino encontró ritmo y comenzó una gran remontada.

Con tiempos similares a los de los punteros y varios sobrepasos consecutivos, avanzó hasta la sexta posición final, un resultado que le permitió mantenerse cuarto en la clasificación general.

La victoria quedó en manos del español Máximo Quiles, compañero de Morelli en el Aspar Team, quien se impuso en una definición electrizante ante Álvaro Carpe y David Muñoz.

Con su cuarto triunfo en seis fechas, Quiles amplió a 64 puntos su ventaja al frente del campeonato.

Perrone Cataluña Moto3
Noticias relacionadas
roma se adueno del clasico della capitale ante lazio por la serie a

Roma se adueñó del clásico della Capitale ante Lazio por la Serie A

santa fe rc festejo en venado tuerto y crai dejo escapar la cima del regional

Santa Fe RC festejó en Venado Tuerto y CRAI dejó escapar la cima del Regional

kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

deportivo madryn buscara ante ferro ponerse a tiro de colon

Deportivo Madryn buscará ante Ferro ponerse a tiro de Colón

Lo último

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

Último Momento
Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

Madelón espera señales de Unión y la continuidad sigue en pausa

Madelón espera señales de Unión y la continuidad sigue en pausa

Bacterias albañiles: el desarrollo científico que repara el hormigón y hace historia en la UTN Santa Fe

Bacterias "albañiles": el desarrollo científico que repara el hormigón y hace historia en la UTN Santa Fe

Ovación
Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Kimberley apuesta al futuro: el ambicioso proyecto para transformar sus instalaciones

Santa Fe RC festejó en Venado Tuerto y CRAI dejó escapar la cima del Regional

Santa Fe RC festejó en Venado Tuerto y CRAI dejó escapar la cima del Regional

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Argentinos y Belgrano van por el último boleto a la final del Apertura

Argentinos y Belgrano van por el último boleto a la final del Apertura

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe