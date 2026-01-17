Sebastián Báez perdió con Jakub Mensik y es subcampeón del ATP 250 de Auckland

El argentino Sebastián Báez cayó en sets corridos en la final del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, con el checo Jakub Mensik

El argentino Sebastián Báez (39°) cayó en sets corridos este sábado en la final del ATP 250 de Auckland , en Nueva Zelanda, con el checo Jakub Mensik (18°) por 3-6 y 6-7 (7/9) y vio como su racha de siete triunfos consecutivos llegaba a su fin.

Durante su gran hilo de victorias seguidas, el nacido en San Martín derrotó a los estadounidenses Taylor Fritz (6°) y Ben Shelton (8°), en los cuartos de final de Auckland, además de imponerse al ex número 3 del mundo, Stan Wawrinka (156°).

Sebastián Báez no pudo en la final del ATP 250 de Auckland

Mensik le puso fin a una gran semana de Sebastián Báez, que de todas formas tuvo un inicio de 2026 memorable e ilusionante.

Por primera vez en lo que fue un gran torneo de su parte, Báez comenzó el partido con algunas incomodidades. Aunque tuvo un break point en el primer juego de su rival al servicio, no encontraba formas efectivas de devolverle el primer saque, que llegaba habitualmente a más de 210 kilómetros por hora y era la principal amenaza del checo.

Así, Mensik pudo fortalecerse con el servicio y, al quebrar en el sexto juego, consiguió la ventaja necesaria para llevarse el primer parcial por 6-3, en su primer set point.

Poco a poco, y con el correr del segundo set, el argentino empezó a encontrar las formas para que el servicio de su rival lo lastime menos. Así, Báez empezó a dar una mejor imagen e imponerse en los puntos largos, con capacidad para manejar los peloteos a su ritmo y cambiar de velocidad o dirección cuando lo consideraba necesario.

En un set que fue muy parejo, no hubo puntos de break hasta el undécimo juego, con una curiosidad: Báez cometió dos doble faltas seguidas y se puso a si mismo con un doble break point en contra. Aunque pudo superar esta situación, el jugador de 20 años tuvo un nuevo punto de quiebre, que aprovechó jugando un slice muy cortado, que el nacido en San Martín alcanzó a devolver, aunque no pudo pasar la red.

Sacando para partido, Mensik tuvo un cambio de lado para enfriar la cabeza y planificar cómo pensaba definir el campeonato, aunque la determinación del argentino pudo más, pudiendo recuperar el quiebre, en el que fue su único break de la final, y forzando un tie-break.

En el desempate, el jugador de 25 años ganó dos puntos con el saque de su rival y tuvo un triple set point a su favor, aunque no lo pudo hacer valer. Habiendo perdido seis de los últimos siete puntos, Báez pudo salvar el primer match point que otorgó pero ya no lo consiguió en el segundo, con un revés cruzado que se fue desviado y le dio el título al checo.

Así, Jakub Mensik ganó el segundo título a nivel ATP de su carrera, había sido campeón del Masters 1000 de Miami 2025 derrotando en la final a nada menos que el serbio Novak Djokovic, y avanzó al puesto 17° del ranking, a una posición de la mejor ubicación de su carrera y a punto de disputar el tercer Australian Open de su carrera, en el que defiende tercera ronda.