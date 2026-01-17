Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Báez

Sebastián Báez perdió con Jakub Mensik y es subcampeón del ATP 250 de Auckland

El argentino Sebastián Báez cayó en sets corridos en la final del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, con el checo Jakub Mensik

17 de enero 2026 · 08:47hs
Sebastián Báez perdió con Jakub Mensik y es subcampeón del ATP 250 de Auckland

El argentino Sebastián Báez (39°) cayó en sets corridos este sábado en la final del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, con el checo Jakub Mensik (18°) por 3-6 y 6-7 (7/9) y vio como su racha de siete triunfos consecutivos llegaba a su fin.

Durante su gran hilo de victorias seguidas, el nacido en San Martín derrotó a los estadounidenses Taylor Fritz (6°) y Ben Shelton (8°), en los cuartos de final de Auckland, además de imponerse al ex número 3 del mundo, Stan Wawrinka (156°).

Sebastián Báez no pudo en la final del ATP 250 de Auckland

Mensik le puso fin a una gran semana de Sebastián Báez, que de todas formas tuvo un inicio de 2026 memorable e ilusionante.

Por primera vez en lo que fue un gran torneo de su parte, Báez comenzó el partido con algunas incomodidades. Aunque tuvo un break point en el primer juego de su rival al servicio, no encontraba formas efectivas de devolverle el primer saque, que llegaba habitualmente a más de 210 kilómetros por hora y era la principal amenaza del checo.

Así, Mensik pudo fortalecerse con el servicio y, al quebrar en el sexto juego, consiguió la ventaja necesaria para llevarse el primer parcial por 6-3, en su primer set point.

Poco a poco, y con el correr del segundo set, el argentino empezó a encontrar las formas para que el servicio de su rival lo lastime menos. Así, Báez empezó a dar una mejor imagen e imponerse en los puntos largos, con capacidad para manejar los peloteos a su ritmo y cambiar de velocidad o dirección cuando lo consideraba necesario.

En un set que fue muy parejo, no hubo puntos de break hasta el undécimo juego, con una curiosidad: Báez cometió dos doble faltas seguidas y se puso a si mismo con un doble break point en contra. Aunque pudo superar esta situación, el jugador de 20 años tuvo un nuevo punto de quiebre, que aprovechó jugando un slice muy cortado, que el nacido en San Martín alcanzó a devolver, aunque no pudo pasar la red.

Sacando para partido, Mensik tuvo un cambio de lado para enfriar la cabeza y planificar cómo pensaba definir el campeonato, aunque la determinación del argentino pudo más, pudiendo recuperar el quiebre, en el que fue su único break de la final, y forzando un tie-break.

En el desempate, el jugador de 25 años ganó dos puntos con el saque de su rival y tuvo un triple set point a su favor, aunque no lo pudo hacer valer. Habiendo perdido seis de los últimos siete puntos, Báez pudo salvar el primer match point que otorgó pero ya no lo consiguió en el segundo, con un revés cruzado que se fue desviado y le dio el título al checo.

Así, Jakub Mensik ganó el segundo título a nivel ATP de su carrera, había sido campeón del Masters 1000 de Miami 2025 derrotando en la final a nada menos que el serbio Novak Djokovic, y avanzó al puesto 17° del ranking, a una posición de la mejor ubicación de su carrera y a punto de disputar el tercer Australian Open de su carrera, en el que defiende tercera ronda.

Sebastián Báez Jakub Mensik Auckland
Noticias relacionadas
Sebastián Báez avanzó a los octavos de final del ATP de Auckland.

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

luciano benavides se impuso en la definicion mas apretada en la historia del dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Villa Dora consiguió un importante triunfo frente a UVT de San Juan.

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Villa Dora debutó con un triunfo en la Liga Argentina Femenina.

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Lo último

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Último Momento
Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Ovación
Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus