Senior: Se definieron los finalistas del Apertura con una final repetida en la Copa de Oro

La jornada de viernes dejó sellados los cruces decisivos. Colón de San Justo y el Sabalero reeditarán la definición del último torneo. Todos los resultados.

Una noche a puro fútbol y definición se vivió este viernes en los distintos escenarios de la región, donde se disputaron las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la categoría Senior de la Liga Santafesina. Hubo definiciones por penales, sorpresas y la confirmación de que la Copa de Oro volverá a tener frente a frente a los dos últimos grandes protagonistas del certamen.

La definición de la Copa de Oro tuvo como denominador común la paridad absoluta. En ambos encuentros reinó el cero y todo tuvo que resolverse desde los doce pasos.

En primer turno, Colón de San Justo igualó 0 a 0 frente a San Lorenzo y terminó imponiéndose por 4 a 3 en la tanda de penales. En la otra llave, Colón empató sin goles ante Sportivo Guadalupe en un partido electrizante y terminó sellando su pasaje a la final al vencer 6 a 5 por la misma vía.

De esta manera, la gran final de Oro volverá a tener el choque entre el Conquistador y el Sabalero, reeditando la definición del Clausura "Nery Pumpido" donde la gloria había quedado en manos de los de San Justo.

La Plata y el Bronce no se quedaron atrás

Por la Copa de Plata, Villa Dora mostró solidez y derrotó 3 a 1 a Deportivo Santa Rosa con un doblete de Walter Catania y un gol de Nicolás Leguizamón (Darío Pascualón descontó para la visita). Su rival en la final será Nuevo Horizonte, que tras igualar 1 a 1 ante Sanjustino (goles de Guillermo Frascara para el Nuevo y Rubén Hozgan para el Matador), terminó festejando en los penales por 4 a 2.

Finalmente, en la Copa de Bronce, Pucará pisó fuerte y le ganó 2 a 1 a Los Canarios a domicilio, gracias a los gritos de Juan Ojeda y Néstor Coronel (Rubén Schefer había marcado el descuento). El equipo del barrio Transporte aguarda rival, ya que el choque entre Deportivo Agua y El Pozo no llegó a disputarse.

Muro de Resultados / Semifinales

COPA DE ORO

Colón de San Justo 0 (4) – San Lorenzo 0 (3)

Colón 0 (6) – Sportivo Guadalupe 0 (5)

COPA DE PLATA

Villa Dora 3 (Walter Catania x2, Nicolás Leguizamón) – Deportivo Santa Rosa 1 (Darío Pascualón)

Sanjustino 1 (Rubén Hozgan) – Nuevo Horizonte 1 (Guillermo Frascara) (Ganó Nuevo Horizonte 4-2 por penales)

COPA DE BRONCE