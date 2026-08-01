Uno Santa Fe | Ovación | Senior

Senior: Se definieron los finalistas del Apertura con una final repetida en la Copa de Oro

La jornada de viernes dejó sellados los cruces decisivos. Colón de San Justo y el Sabalero reeditarán la definición del último torneo. Todos los resultados.

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 11:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Senior: Se definieron los finalistas del Apertura con una final repetida en la Copa de Oro

Una noche a puro fútbol y definición se vivió este viernes en los distintos escenarios de la región, donde se disputaron las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la categoría Senior de la Liga Santafesina. Hubo definiciones por penales, sorpresas y la confirmación de que la Copa de Oro volverá a tener frente a frente a los dos últimos grandes protagonistas del certamen.

El Oro busca dueño: se repite la final del Clausura en la Senior

La definición de la Copa de Oro tuvo como denominador común la paridad absoluta. En ambos encuentros reinó el cero y todo tuvo que resolverse desde los doce pasos.

En primer turno, Colón de San Justo igualó 0 a 0 frente a San Lorenzo y terminó imponiéndose por 4 a 3 en la tanda de penales. En la otra llave, Colón empató sin goles ante Sportivo Guadalupe en un partido electrizante y terminó sellando su pasaje a la final al vencer 6 a 5 por la misma vía.

De esta manera, la gran final de Oro volverá a tener el choque entre el Conquistador y el Sabalero, reeditando la definición del Clausura "Nery Pumpido" donde la gloria había quedado en manos de los de San Justo.

La Plata y el Bronce no se quedaron atrás

Por la Copa de Plata, Villa Dora mostró solidez y derrotó 3 a 1 a Deportivo Santa Rosa con un doblete de Walter Catania y un gol de Nicolás Leguizamón (Darío Pascualón descontó para la visita). Su rival en la final será Nuevo Horizonte, que tras igualar 1 a 1 ante Sanjustino (goles de Guillermo Frascara para el Nuevo y Rubén Hozgan para el Matador), terminó festejando en los penales por 4 a 2.

Finalmente, en la Copa de Bronce, Pucará pisó fuerte y le ganó 2 a 1 a Los Canarios a domicilio, gracias a los gritos de Juan Ojeda y Néstor Coronel (Rubén Schefer había marcado el descuento). El equipo del barrio Transporte aguarda rival, ya que el choque entre Deportivo Agua y El Pozo no llegó a disputarse.

Muro de Resultados / Semifinales

COPA DE ORO

  • Colón de San Justo 0 (4) – San Lorenzo 0 (3)

  • Colón 0 (6) – Sportivo Guadalupe 0 (5)

COPA DE PLATA

  • Villa Dora 3 (Walter Catania x2, Nicolás Leguizamón) – Deportivo Santa Rosa 1 (Darío Pascualón)

  • Sanjustino 1 (Rubén Hozgan) – Nuevo Horizonte 1 (Guillermo Frascara) (Ganó Nuevo Horizonte 4-2 por penales)

COPA DE BRONCE

  • Los Canarios 1 (Rubén Schefer) – Pucará 2 (Juan Ojeda, Néstor Coronel)

  • Deportivo Agua – CCyD El Pozo (Postergado)

Senior Apertura oro
Noticias relacionadas
con varias sorpresas siguio la fecha inicial del prefederal

Con varias sorpresas siguió la fecha inicial del Prefederal

Belgrano recibe este sábado a Argentinos Juniors.

En lo que promete ser un partidazo, Belgrano recibe a Argentinos Juniors

Estudiantes de Río Cuarto recibe este sábado a Banfield.

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

torneo oficial a2: regatas coronda festejo en esperanza

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda festejó en Esperanza

Lo último

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Último Momento
Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Ovación
Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal