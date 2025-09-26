Uno Santa Fe | Ovación | Sergio Busquets

Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol profesional

A sus 37 años, el mediocampista español Sergio Busquets anunció su retiro del profesionalismo una vez que concluya la participación del Inter Miami en esta MLS

26 de septiembre 2025 · 17:53hs
Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol profesional

Finaliza una era en el fútbol profesional para Sergio Busquets. A sus 37 años, el sublime mediocampista anunció su retiro del profesionalismo una vez que concluya la participación del Inter Miami en la temporada de la MLS. Con un emotivo video en Instagram, confirmó el final de su carrera.

"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido", señaló el mediocampista español en el clip.

Busquet anunción su retiro del fútbol

El socio ideal de Lionel Messi en tiempos de un histórico Barcelona se mostró agradecido por tantos años de cariño por parte de los fanáticos y veneró al fútbol como el deporte que grandes alegrías le dio en su vida. "Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño".

Sergio Busquets fue el compañero idóneo de Messi junto a Xavi e Iniesta en una época dorada del club culé bajo las órdenes de Pep Guardiola. Con una mística y exquisita calidez, Busquets dejó su sello imborrable en club catalán. Allí debutó en septiembre de 2008, donde jugó más de 700 partidos, y emigró a mediados del 2023 rumbo a la MLS para acompañar a su amigo Lionel Messi.

En el Barcelona, Busquets obtuvo nueve ligas españolas, tres Champions League, tres Supercopa de Europa, siete Copas del Rey, siete Supercopa de España y tres Mundial de Clubes. Además, fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección de España.

"Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré. Gracias a la selección española, fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón", fueron algunos de los agradecimientos que realizó el mediocampista en el video que publicó anunciando su retiro en su cuenta de Instagram. "Gracias a mi familia, que siempre me acompañó desde que era un niño pequeño por todos los campos, dando todo por verme feliz y ayudarme a cumplir mis sueños. A mi mujer y a mis hijos, que fueron y son los pilares de mi vida".

El final de sus pasos como jugador los tendrá en el Inter Miami, hoy clasificado a los playoffs de la MLS, jugando junto a Lionel Messi como lo supo hacer durante gran parte de su carrera.

Sergio Busquets fútbol Inter Miami
