Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Jannik Sinner no pasó demasiados sobresaltos ante Luciano Darderi, a quien le ganó en tres sets, para avanzar en el Australian Open.

26 de enero 2026 · 11:25hs
El tenista Jannik Sinner (2) dejó atrás el drama del calor extremo y los calambres que lo hicieron sufrir en la tercera ronda y este lunes volvió a mostrar por qué es uno de los grandes candidatos del Australian Open 2026: venció a Luciano Darderi (22) en los octavos de final.

El italiano venció a su compatriota en sets corridos por 6-1, 6-3 y 7-6(2) y se metió en cuartos de final, alcanzando su noveno Grand Slam consecutivo en esa instancia.

El bicampeón defensor manejó el trámite con inteligencia en condiciones más frescas, aunque tuvo que ajustar en el tramo final cuando Darderi aceleró en el tercer set y lo obligó a resolverlo en el tie-break.

La jornada también tuvo otra gran noticia italiana: Lorenzo Musetti (5) firmó uno de los mejores triunfos de su carrera en un Grand Slam al vencer al estadounidense Taylor Fritz (9) por 6-2, 7-5 y 6-4, con una actuación ofensiva, creativa y sostenida que le permitió imponerse en apenas dos horas y media.

En la próxima instancia se medirá ante el serio Novak Djokovic (4), que tuvo descanso ya que su rival el checo Jakub Mensik (16) se bajó por lesión y pasó de ronda automáticamente.

Por último, el estadounidense Ben Shelton (8) dio un golpe fuerte en Melbourne al remontar un partidazo ante Casper Ruud (12): empezó abajo, pero lo dio vuelta con autoridad por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4, para convertirse en el rival de Sinner en cuartos de final.

Con agresividad desde el fondo y decisión para atacar la red, Shelton sostuvo el ritmo y terminó cerrando una victoria que lo instala como amenaza real en el cuadro.

Los resultados de la jornada en el Australian Open

Jannik Sinner a Luciano Darderi: 6-1, 6-3 y 7-6(2).

Lorenzo Musetti a Taylor Fritz: 6-2, 7-5 y 6-4.

Ben Shelton a Casper Ruud: 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Novak Djokovic a Jakub Mensik: walkover.

