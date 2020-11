Sol Theuler entrena y espera poder volver a competir

La talentosa nadadora del Club Regatas de Santa Fe comentó que "tras los permisos pertinentes estoy entrenando los diez turnos de pileta; los lunes, martes, jueves y viernes doble turno, y los miércoles y sábados a la mañana, a lo que se suman tres jornadas de gimnasio. Me entrena acá en Regatas Roberto Ortiz, y la verdad es que es una muy buena relación, muy comunicativa, así que estamos sintiendo los entrenamientos porque nunca dejamos de entrenar tanto tiempo".

Sol2.jpg En Regatas de Santa Fe es entrenada por Roberto Ortiz, un gran moldeador de talentos.

La multicampeona nacional de natación resaltó que "la sensibilidad con el agua se perdió un poco, porque fueron muchos meses de nula actividad, pero más que nada la fuerza en el agua. La sensibilidad, los nadadores es como que lo tenemos impregnado, no se pierde, pero cuesta volver a nadar a los tiempos que hemos conseguido, y con la fuerza que habitualmente tenemos en el agua".

"Este año teníamos previsto participar de los nacionales, que son dos veces por año, y el año que viene el Sudamericano que todavía no se sabe a ciencia cierta si se va a hacer o no. Pero creo que la gran decepción fue los Juegos Olímpicos de la Juventud que se suspendieron. En mi caso estaba en la preselección, y quedé afuera porque lo pasaron a 2026 y mi categoría ya no podrá competir" expresó Sol, que en la actualidad entrena desde las 7 de la mañana, ya que no tiene clases, pero en época normal se levanta a las 4 de la mañana.

En cuanto al grupo de entrenamiento nacional, Sol Theuler remarcó que "Los entrenadores nacionales son Gustavo Roldán, Andrés Fuentes y algunos más, que en su mayoría son de Buenos Aires. Para convocarme tuvieron en cuenta los resultados en los nacionales, y las últimas competencias internacionales que me tocó participar. El año pasado me fue muy bien, conseguí ser campeona Sudamericana en 200m pecho, subcampeona Sudamericana en 100m pecho, y podios en postas. Y en los nacionales también obtuve muy buenos resultados, con lo cual cumplí con las expectativas que tenía".

10112020 f3 natacion regatas sol theuler en regatas sfe.JPG Puede que no sea fácil pero seguro que vale la pena, la frase que acuñan los nadadores laguneros.

Más expresiones de una gran nadadora

Sol compite para Regatas de Santa Fe, una cantera de talentos, y tuvo un 2019 inolvidable, ya que integra la selección Argentina, y consiguió ser campeona sudamericana en Chile el año pasado. Siempre acompañada de su papá Ariel y su mamá Mariela, a lo que se suma su hermano Santiago, que también ha sido un destacado nadador.

"No me gustan las aguas abiertas, me gusta mucho el río, pero no me tiraría a nadar una carrera larga porque no es mi especialidad. Los 57 kilómetros que tiene la Santa Fe-Coronda ni a palos, es muy dura y hay que dejarla para los fondistas" clara y contundente fue la respuesta de Sol cuando la consultamos sobre si piensa en algún momento hacer aguas abiertas.

A cerca de cómo empezó en la natación, la multicampeona de pileta, explicó que "Empecé de muy chica a nadar, desde los 3 años, y desde ahí no paré nunca más. Primero estaba en Gimnasia y Esgrima, y después nos pasamos a Regatas, y acá es hermoso y la pasamos realmente muy bien.

10112020 f4 natacion regatas sol theuler en regatas sfe.JPG Sol logró el año pasado en Chile oro en 200m pecho, plata en 100m pecho y plata en posta 4 x 100m.

En cuanto a lo que viene, Sol remarcó que "ahora estamos pensando en objetivos más a largo plazo, porque no sabemos qué va a pasar, está todo un poco supeditado a la pandemia. Creo hay un panamericano junior en 2021, que se puede llegar a realizar, es una categoría amplia para entrar, pero ese es el objetivo en el corto plazo".

"La natación en Santa Fe está muy bien, cada día veo más chicas y chicas interesadas en hacerlo. Creo que está creciendo mucho, los chicos y chicas de mi edad están muy fuertes, cada vez están entrenando más duro, y creo que hay mucha gente que quiere hacer natación, así que está muy bueno para poder competir" respondió ante la consulta de como está la natación en la ciudad.

Por último, acerca de cómo cree que impactará este año tan particular en el nadador, sostuvo que "es muy difícil esto de la pandemia, porque nunca en el mundo pasó, entonces creo que cada uno tiene sus técnicas para poder volver a nadar. Algunos lo hacen más rápido, otros más lentos, pero cada uno de modo diferente, entonces no se sabe con precisión como va a repercutir y volver cada deportista. Creo que se va a ir viendo y midiendo en los torneos para volver a las marcas que teníamos".