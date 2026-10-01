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Sorpresa en el Federal A: tres clubes históricos deberán jugar en la cuarta categoría

El Federal A ya conoce a sus cuatro descendidos y entre ellos aparecen Santamarina, Sarmiento de Resistencia y Sol de Mayo, clubes.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 11:04hs
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Sorpresa en el Federal A: tres clubes históricos deberán jugar en la cuarta categoría

La temporada del Federal A comienza a definir sus capítulos más importantes. Mientras varios equipos todavía luchan por conseguir uno de los dos boletos hacia la Primera Nacional, otros ya saben que el próximo año deberán competir en una categoría inferior. Santamarina, Sarmiento de Resistencia, Sol de Mayo y Tucumán Central fueron los equipos que no lograron conservar su lugar.

Santamarina volvió a sufrir un descenso

La situación de Santamarina representa uno de los golpes más importantes entre los equipos que perdieron la categoría. El elenco tandilense cayó 3-1 frente a Costa Brava de General Pico y terminó sentenciado a regresar al cuarto escalón del fútbol argentino.

El Aurinegro había dejado la Primera Nacional en 2022, después de ocho temporadas consecutivas en esa divisional. Durante ese período logró protagonizar campañas importantes e incluso tuvo oportunidades concretas de acercarse a la máxima categoría.

Uno de sus últimos grandes intentos se produjo en 2024, cuando quedó eliminado frente a Villa Mitre y no pudo alcanzar la definición por el segundo ascenso. Ahora deberá afrontar nuevamente una competencia de cuarta división, algo que no ocurría desde 2006, cuando disputaba el desaparecido Argentino B.

La lista de descendidos también incluye a Sarmiento de Resistencia. El conjunto chaqueño perdió 1-0 contra Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y puso punto final a una extensa etapa dentro del Federal A.

El equipo chaqueño había conseguido mantenerse en la categoría desde 2014 y acumulaba doce temporadas. Incluso logró meterse entre los protagonistas del campeonato y llegó hasta las semifinales en 2022. Esta vez, sin embargo, no pudo revertir su situación.

Sol de Mayo también se despidió del Federal A

El tercer club de larga trayectoria que deberá bajar una categoría es Sol de Mayo. El representante de Viedma quedó eliminado tras perder por penales ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y dejó atrás una participación que se extendía desde 2018.

El conjunto patagónico se había convertido en uno de los habituales participantes de las categorías superiores del fútbol del interior. Incluso durante los últimos años había realizado inversiones importantes para conformar planteles competitivos, aunque esos esfuerzos no alcanzaron para evitar el descenso.

De esta manera, Santamarina, Sarmiento de Resistencia, Sol de Mayo y Tucumán Central jugarán en 2027 el Torneo Argentino del Interior.

La nueva competencia ocupará un lugar intermedio entre el Federal A y el Regional Amateur. La organización prevé una participación de al menos 64 clubes, con un calendario que se extenderá entre abril y noviembre y que tendrá seis ascensos disponibles hacia el Federal A.

Federal A categoría clubes
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