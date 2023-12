En cada mercado de pases, Cristian Tarragona aparecía en el radar de Unión, pero por diferentes motivos la operación no se concretaba. En esta oportunidad, fueron varias las ofertas que tuvo el santafesino.

A Boedo llega con el pase en su poder. "Me explicó lo que esta buscado para este mercado, por su edad, para garantizar el futuro de su familia. Le hicimos una oferta muy buena desde el club, el pidió un tiempo, que está buscando otro tipo de ingresos. Está buscando algo en el exterior, que le permita ganar una suma en otra moneda importante. Buscamos jugadores que se complementen, no similares. Un jugador más estilo Tarragona, que tenga jugo, pero también buscamos juego aéreo. Buscamos alternativas que complementen un plantel, no que sea similar", admitió el presidente Mariano Cowen al sitio Cielo Sports.

De esta manera se pone punto final a una de las novelas que tuvo en vilo al mundo tripero, que ahora definitivamente deberá mirar en otra dirección para conseguir los goles que se esfuman con la partida de Tarragona.