Thunder Box pisa fuerte con un festival en Laguna Paiva

Organizado por Totino Diógenes Caunedo el próximo viernes 17 se realizará una velada con púgiles aficionados en el Club Alumni de Laguna Paiva.

Tras mucho tiempo de espera, el boxeo retorna al Club Social y Deportivo Alumni de la ciudad de Laguna Paiva en el norte del departamento La Capital. Será este viernes 17 de abril desde las 21 en la entidad ubicada en Moreno 1257 de la prestigiosa ciudad santafesina. La velada, organizada por el titular del Gimnasio Thunder Box, Diógenes Totino Caunedo, comprenderá nueve combates entre pugilistas amateurs. La propuesta contará con la fiscalización de la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe.

El responsable de la academia de boxeo Thunder que desde hace años se encuentra ubicado en Aristóbulo del Valle al 8121, casi Matheu, confirmó que "la velada comprenderá nueve peleas protagonizadas por chicos aficionados que representan a diversos gimnasios o escuelas de boxeo no solo de nuestra ciudad, sino de localidades vecinas".

"Quiero recalcar el apoyo que recibimos de la Municipalidad de Laguna Paiva, que nos ha brindado todo su apoyo para poder realizar este evento en esta ciudad" recalcó el ex boxeador Totino Caunedo. Serán seis púgiles del Thunder Box que están haciendo sus primeras armas en el boxeo amateur y buscarán seguir sumando experiencia.

Es importante señalar que es casi un hecho, pero nos pidió tiempo para hacerlo público, que Caunedo, abrirá próximamente una escuela de boxeo en las instalaciones del Club Atlético Unión, pero eso no significa que se cierra el Thunder, sino que sería en paralelo, aunque es una muy buena noticia, porque marcaría el regreso del deporte de los guantes al mundo rojiblanco.

Según consignaron los organizadores, el evento a desarrollarse en el Club Social y Deportivo Alumni, ubicado en Moreno 1257, a partir de las 21, habrá un importante servicio de buffet y cantina con valores accesibles. Las entradas para ver este muy buen espectáculo deportivo se pueden adquirir en la puerta.

image El Colo Esteban Ferrero del Olimboxing será uno de los animadores en Alumni de Paiva.

El programa de combates brindado por la organización de la velada es el que se detalla a continuación: Máximo Candia del Thunder con Jairo Sánchez del Olimboxing, Gustavo Franco del Thunder Box con Lautaro Díaz del Olimboxing, la Coreana Gabriel Zabala del Tin Tin Box con Gianella Rodríguez de la Academia Sandoval, Luis Rodríguez del Gimnasio Boxing Calchaquí con Pablo Rodríguez del Club del Boxeo, Jorge Lemos del Thunder Box con Limido del Club del Boxeo, Kevin Fernandez del Willie Pep con Santoro de Academia Sandoval, Tomás Osuna del Thunder Box con Esteban Ferrero del Olimboxing, Mauricio Espinosa del Club del Boxeo con Voisard del Willie Pep, y Jonathan Peca Salcedo del Thunder Box ante Lucas Ferretti del Tin Tin Box.

Noche de combates en Estudiantes de Rafaela

Este viernes 17 de abril se realizará un importante festival de boxeo con tres peleas profesionales y seis amateurs. Será en las instalaciones del Club Estudiantes de la ciudad de Rafaela. Será una noche histórica para la cabecera del departamento Castellanos ya que contarán con la presencia de Picky Lejano Oeste donde va a estar cerrando la noche.

Organizado por la Escuela de boxeo Los Ángeles Blanco, será tres peleas profesionales. El rafaelino Nicolás Morlachi de los Ángeles Blanco enfrentará a Daniel Díaz de Tucumán, Maira Sánchez de los Ángeles Blancos lo hará con Erica Aramayo de Salta, y Nicolás Blanco de los Ángeles Blanco con Nelson Paria de Entre Ríos.

En cuanto a los combates entre púgiles aficionados se medirán Ignacio Gonella de Rafaela con Matías Murúa de Alta Gracia, Nahuel Gómez con Agustín Mansilla del Rey Box, Lautaro Pereira con Nahuel Aguilar de Esperanza, Joaquín Nieva de los Ángeles Blancos con Tomás Cabrera, Lucas Segovia con Bruno Ramayón de Esperanza, y Elías Canario de Rafaela con Ulises Diego Wittman de la ciudad de Esperanza.