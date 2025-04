Tiene nueva fecha el partido entre Atlético Tucumán e Independiente suspendido por lluvia

Pese a los intentos por hacer rodar la pelota y con los equipos listos en el túnel, el árbitro Darío Herrera decidió no iniciar el partido al constatar que el campo estaba inundado, especialmente en las áreas, lo que ponía en riesgo la integridad física de los jugadores.

Nuevo día para el pendiente entre Atlético Tucumán-Independiente

La LPF confirmó que el partido se reprogramó para el martes 30 de abril a las 21, en el mismo escenario. La decisión complica el calendario de ambos equipos, que deberán afrontar una seguidilla de partidos decisivos en pocos días.

En el caso de Independiente, el equipo de Julio Vaccari enfrentará cuatro compromisos en apenas nueve jornadas, incluyendo su cruce ante Boston River por la Copa Sudamericana.

Por el lado del Decano, el panorama no es mucho más alentador: jugará el lunes 28 ante Godoy Cruz en Mendoza, luego recibirá al Rojo y cerrará el Apertura ante Lanús, posiblemente el domingo 4 de mayo. Si no hay nuevos cambios, serán tres partidos en siete días.

El árbitro del encuentro, Darío Herrera, explicó la decisión tras la suspensión: “La cancha no estaba en condiciones. Había mucha agua en las áreas, las líneas de gol estaban cubiertas y el balón no rodaba. No se podía jugar así”.

Mientras tanto, desde ninguno de los clubes se emitieron quejas formales por la reprogramación, aunque se espera que haya gestiones por la seguidilla de partidos que enfrentarán en el cierre del torneo.