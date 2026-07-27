Madelón espera buenas noticias para definir el plan de Unión ante Gimnasia

El plantel de Unión inició la semana con la mira puesta en el duelo del sábado ante Gimnasia en Mendoza. El DT espera novedades de la dirigencia

Unión dejó atrás el empate ante Platense y comenzó a preparar el compromiso del próximo sábado ante Gimnasia en Mendoza, desde las 15.30, por la 3ª fecha de la Zona A del Clausura . Mientras tanto, Leonardo Madelón aguarda por novedades de la dirigencia.

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El plantel retomó los entrenamientos con la mente puesta en el Lobo, que aparece como una buena oportunidad para buscar la primera victoria. Vale recordar que el partido de la 2ª fecha ante Lanús quedó postergado, por lo que el Tate llegará con más días de trabajo a este compromiso.

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Madelón espera la confirmación para usar los refuerzos en Unión

En ese escenario, el entrenador sigue de cerca la evolución física de Maizon Rodríguez, con una molestia muscular que lo dejó fuera del cotejo en Vicente López. Será evaluado para determinar si puede meterse en la consideración para viajar a Mendoza. Su recuperación es uno de los puntos que sigue atentamente el cuerpo técnico.

Prensa Unión

El DT también está pendiente de las gestiones que lleva adelante la dirigencia para levantar las inhibiciones. Mientras la situación continúa vigente, las incorporaciones no pueden ser habilitadas, aunque desde la institución existe optimismo y se trabaja para encontrar una solución en los próximos días.

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En caso de que las inhibiciones sean levantadas a tiempo, el Francés podría sumar variantes importantes para el armado del equipo, algo que le permitiría ampliar el abanico de opciones para visitar a Gimnasia. Por el contrario, si los plazos no alcanzan, deberá volver a recurrir a la base que comenzó el campeonato.

Por ahora, todas son posibilidades abiertas. La semana recién comienza y será clave tanto dentro como fuera de la cancha. Madelón aprovechará cada entrenamiento para ir delineando el plan de partido, aunque gran parte de las decisiones finales dependerán de la recuperación de Maizon Rodríguez y de las novedades que lleguen desde las oficinas rojiblancas.