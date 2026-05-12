Uno Santa Fe | Ovación | Tirante

Tirante se enfrenta con Medvedev, en busca de continuar con su sueño en el Masters de Roma

El argentino disputará por primera vez los octavos de final de un Masters 1000 de Roma.

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 12:57hs
Tirante se enfrenta con Medvedev, en busca de continuar con su sueño en el Masters de Roma

El tenista argentino Thiago Tirante, que está viviendo unas de las mejores semanas de su carreras, se enfrentará este martes con el ruso Daniil Medvedev (7°) en busca de un lugar en los cuartos de final del Masters de Roma.

El encuentro, que está programado para no antes de las 15:30, se presenta como una gran oportunidad para el único argentino que sigue en carrera en el quinto Masters 1000 de la temporada.

Tirante, que actualmente ocupa el puesto número 69 del ranking ATP, se metió en esta instancia luego de derrotar en las primeras rondas a los italianos Gianluca Cadenasso y Flavio Cobolli (10°), además del británico Cameron Norrie (17°).

Esta gran participación en la capital italiana le permitirá a Tirante escalar al menos hasta el puesto 56 del escalafón mundial y una nueva victoria lo dejaría dentro del top 50.

Medvedev, por su parte, no se siente para nada cómodo en canchas de polvo de ladrillo, aunque ya demostró que cuando la cabeza lo acompaña es capaz de complicar a cualquier oponente en todas las superficies. Prueba de esto es el título que obtuvo en este mismo torneo en 2023.

El cronograma y resultados del día en el Masters de Roma

  • Jannik Sinner (1°) - Andrea Pellegrino
  • Alexander Zverev (2°) - Luciano Darderi (18°)
  • Daniil Medvedev (7°) - Thiago Tirante
  • Casper Ruud (23°) a Lorenzo Musetti (8°): 6-3 y 6-1
  • Andrey Rublev (12°) - Nikoloz Basilashvili
  • Karen Khachanov (13°) a Dino Prizmic: 6-1 y 7-6(2)
  • Rafael Jódar (32°) a Learner Tien (19°): 6-1 y 6-4
  • Hamad Medjedovic - Martín Landaluce

Tirante Medvedev Roma
Noticias relacionadas
que dijo mascherano sobre el ultimo mundial que jugara leo messi

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

thiago almada analiza dejar atletico de madrid tras el mundial 2026

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

mas de 250 jugadoras participan de la copa gobierno de santa fe de mamis hockey

Más de 250 jugadoras participan de la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey

zeballos volvio a tomar ritmo en roma y suena con otro titulo junto a granollers

Zeballos volvió a tomar ritmo en Roma y sueña con otro título junto a Granollers

Lo último

Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Último Momento
Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Más de 250 jugadoras participan de la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey

Más de 250 jugadoras participan de la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey

Un experto explica por qué aparecen serpientes en la costanera de Santo Tomé y qué hacer al encontrarlas

Un experto explica por qué aparecen serpientes en la costanera de Santo Tomé y qué hacer al encontrarlas

Ovación
El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

Unión mira de reojo: Argentinos y Huracán definen al posible rival en semifinales

Unión mira de reojo: Argentinos y Huracán definen al posible rival en semifinales

Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

El festival boxeo en el barrio fue todo un éxito en el Willie Pep

El festival boxeo en el barrio fue todo un éxito en el Willie Pep

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe