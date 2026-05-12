Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

El volante ofensivo argentino perdió terreno en la consideración de Diego Simeone y buscaría mayor protagonismo después de la Copa del Mundo. En Europa ya siguen de cerca su situación.

Thiago Almada atraviesa un presente particular en Atlético de Madrid. Mientras en la Selección argentina se convirtió en una pieza cada vez más valorada por Lionel Scaloni, en el conjunto dirigido por Diego Simeone nunca logró afirmarse como titular y ya analiza la posibilidad de cambiar de club después del Mundial 2026.

El ex Vélez integra la prelista de la Selección para la próxima Copa del Mundo y todo indica que estará entre los convocados definitivos para viajar a Estados Unidos. Sin embargo, a nivel clubes, el escenario es muy distinto.

Aunque las estadísticas reflejan una temporada con 38 partidos disputados, cuatro goles y dos asistencias, la realidad marca que Almada tuvo escasa continuidad desde el arranque. Apenas fue titular en 17 encuentros y sumó 1.614 minutos en cancha, un promedio inferior a un tiempo por partido.

Figura para Scaloni, suplente para el Cholo

En la Albiceleste, Almada supo aprovechar cada oportunidad. Marcó goles importantes, como el recordado bombazo ante Uruguay, y también aportó asistencias decisivas, entre ellas una en la histórica goleada frente a Brasil.

Su explosión futbolística incluso permitió cubrir, en parte, el vacío que dejó Ángel Di María en la estructura ofensiva del seleccionado argentino.

Pero en Atlético de Madrid el panorama fue otro. Simeone lo utilizó mayormente como alternativa desde el banco, como un futbolista capaz de cambiar el ritmo de los partidos en los minutos finales gracias a su gambeta, velocidad y desequilibrio.

A sus 25 años, Almada entiende que necesita mayor continuidad y protagonismo para seguir creciendo en la elite.

El futuro, una incógnita abierta

Más allá de tener contrato con Atlético de Madrid hasta mediados de 2030, el futbolista ya comenzó a replantearse su futuro y no descarta una salida en el próximo mercado de pases.

La prioridad del atacante sería continuar en el fútbol europeo, donde considera que todavía tiene margen para consolidarse en un equipo que le garantice un rol central.

Interesados no le faltan. Boca lo tuvo en carpeta en más de una oportunidad por el vínculo cercano que mantiene con Juan Román Riquelme, mientras que Palmeiras también sigue atentamente su situación desde hace tiempo.

Sin embargo, el entorno del jugador dejó trascender que Almada pretende mantenerse en la máxima exigencia del fútbol europeo antes de evaluar un regreso al continente sudamericano.

Una carrera que busca despegar definitivamente

Antes de desembarcar en el Atlético de Madrid, Almada había dejado una imagen positiva en el fútbol francés durante su paso por Lyon, donde mostró gran parte de su potencial ofensivo.

Ahora, el Mundial aparece como una vidriera ideal para relanzar su carrera y quizás abrirle las puertas a un nuevo desafío que le permita tener el protagonismo que hoy no encuentra en el equipo del Cholo Simeone.