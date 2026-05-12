Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

A un mes de su salida del Inter Miami, el “Jefecito” habló sobre su futuro profesional y la actualidad de la Selección argentina.

Tras su inesperada salida como director técnico del Inter Miami a mediados de abril, Javier Mascherano volvió a escena durante un evento deportivo en México.

En el marco de la transmisión del clásico español entre Barcelona y Real Madrid, el entrenador argentino rompió el silencio para analizar sus próximos pasos y expresar su ilusión por la defensa del título que iniciará el seleccionado argentino en pocas semanas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de desembarcar en el fútbol azteca, el ex capitán de la Selección no cerró las puertas: “Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no?”, lanzó de forma tajante.

Mascherano, sobre la Selección de Messi en el Mundial

Con el inicio del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el "Jefecito" no ocultó su entusiasmo por el presente del equipo nacional: “Ojalá pueda repetir el título, es lo que todos los argentinos deseamos. Obviamente no es fácil, pero Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”.

Asimismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ex jugador de River se refirió a la actualidad de Lionel Messi, a quien dirigió hasta hace apenas unas semanas en la MLS. Mascherano respondió cómo vio al astro rosarino en sus últimas prácticas en Estados Unidos y cómo llegará a la Copa del Mundo: “Bien, bien. Siempre se ve bien”.