Uno Santa Fe | Ovación | Mascherano

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

A un mes de su salida del Inter Miami, el “Jefecito” habló sobre su futuro profesional y la actualidad de la Selección argentina.

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 13:49hs
Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Tras su inesperada salida como director técnico del Inter Miami a mediados de abril, Javier Mascherano volvió a escena durante un evento deportivo en México.

En el marco de la transmisión del clásico español entre Barcelona y Real Madrid, el entrenador argentino rompió el silencio para analizar sus próximos pasos y expresar su ilusión por la defensa del título que iniciará el seleccionado argentino en pocas semanas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de desembarcar en el fútbol azteca, el ex capitán de la Selección no cerró las puertas: “Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no?”, lanzó de forma tajante.

Mascherano, sobre la Selección de Messi en el Mundial

Con el inicio del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el "Jefecito" no ocultó su entusiasmo por el presente del equipo nacional: “Ojalá pueda repetir el título, es lo que todos los argentinos deseamos. Obviamente no es fácil, pero Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”.

Asimismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ex jugador de River se refirió a la actualidad de Lionel Messi, a quien dirigió hasta hace apenas unas semanas en la MLS. Mascherano respondió cómo vio al astro rosarino en sus últimas prácticas en Estados Unidos y cómo llegará a la Copa del Mundo: “Bien, bien. Siempre se ve bien”.

Mascherano Mundial Messi
Noticias relacionadas
mas de 250 jugadoras participan de la copa gobierno de santa fe de mamis hockey

Más de 250 jugadoras participan de la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey

zeballos volvio a tomar ritmo en roma y suena con otro titulo junto a granollers

Zeballos volvió a tomar ritmo en Roma y sueña con otro título junto a Granollers

tirante se enfrenta con medvedev, en busca de continuar con su sueno en el masters de roma

Tirante se enfrenta con Medvedev, en busca de continuar con su sueño en el Masters de Roma

En el gimnasio Willie Pep se realizó el festival denominado Boxeo en el Barrio.

El festival boxeo en el barrio fue todo un éxito en el Willie Pep

Lo último

Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Último Momento
Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Thiago Almada analiza dejar Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Más de 250 jugadoras participan de la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey

Más de 250 jugadoras participan de la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey

Un experto explica por qué aparecen serpientes en la costanera de Santo Tomé y qué hacer al encontrarlas

Un experto explica por qué aparecen serpientes en la costanera de Santo Tomé y qué hacer al encontrarlas

Ovación
El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

Unión mira de reojo: Argentinos y Huracán definen al posible rival en semifinales

Unión mira de reojo: Argentinos y Huracán definen al posible rival en semifinales

Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

El festival boxeo en el barrio fue todo un éxito en el Willie Pep

El festival boxeo en el barrio fue todo un éxito en el Willie Pep

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Qué dijo Mascherano sobre el último Mundial que jugará Leo Messi

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe