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Zeballos volvió a tomar ritmo en Roma y sueña con otro título junto a Granollers

El marplatense y el español avanzaron a los cuartos de final del Masters 1000 italiano tras superar con autoridad a González y Galloway. Van por su tercera corona en el Foro Itálico.

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 13:06hs
Zeballos volvió a tomar ritmo en Roma y sueña con otro título junto a Granollers

Horacio Zeballos y Marcel Granollers parecen haber dejado atrás las dudas y volvieron a mostrar su mejor versión en el Masters 1000 de Roma. La dupla hispano-argentina avanzó este martes a los cuartos de final del cuadro de dobles tras derrotar con contundencia al mexicano Santiago González y al estadounidense Robert Galloway por un doble 6-2.

Los segundos preclasificados del torneo resolvieron el encuentro en poco más de una hora y continúan firmes en la búsqueda de un título que ya conquistaron en dos oportunidades: 2020 y 2024.

La victoria también significó una recuperación importante desde lo anímico y deportivo, luego de una gira sobre polvo de ladrillo que había dejado más dudas que certezas.

Un debut sufrido y una reacción contundente

Zeballos y Granollers ya habían tenido un estreno complicado en el Foro Itálico. En la ronda inicial necesitaron sacar a relucir toda su experiencia para eliminar a los italianos Gianluca Cadenasso y Jacopo Vasami.

Aquella victoria llegó después de levantar un match point en el súper tie-break, imponiéndose por 6-7 (6), 6-3 y 12-10 en uno de los partidos más dramáticos del torneo.

Sin embargo, en octavos de final mostraron otra cara: sólidos desde el fondo, precisos en la red y dominando prácticamente de principio a fin ante González y Galloway.

Roma, un torneo especial para Zeballos

El Masters 1000 italiano se transformó en uno de los escenarios favoritos para la dupla. Allí consiguieron dos de los títulos más importantes de su carrera conjunta y ahora intentan volver a instalarse entre los grandes protagonistas del circuito.

En los cuartos de final enfrentarán al ganador del duelo entre Francisco Cabral/Joe Salisbury y la pareja francesa compuesta por Sadio Doumbia y Fabien Reboul.

La necesidad de recuperar terreno

El buen andar en Roma llega además en un momento clave para Zeballos y Granollers, que venían golpeados por resultados inesperados en los últimos torneos.

En Montecarlo quedaron eliminados en cuartos de final frente al argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard. Más duro todavía fue lo ocurrido en Madrid, donde defendían el título y cayeron sorpresivamente en el debut ante los monegascos Romain Arneodo y Valentin Vacherot.

Aquella eliminación tuvo consecuencias directas para Zeballos, que perdió el número uno del ranking ATP de dobles a manos del británico Neal Skupski.

A sus 41 años, el marplatense sigue demostrando vigencia en la elite y en Roma volvió a dar señales de que todavía tiene mucho para pelear en los grandes escenarios del circuito.

Zeballos Roma Granollers
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