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Mamis Hockey: la Copa Gobierno de Santa Fe tendrá en acción a más de 250 jugadoras

La Copa Gobierno de Santa Fe comenzó este fin de semana en la capital provincial con la presencia de 20 equipos de distintos puntos de la provincia.

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 13:35hs
Mamis Hockey: la Copa Gobierno de Santa Fe tendrá en acción a más de 250 jugadoras

La Copa Gobierno de Santa Fe comenzó este fin de semana en la ciudad de Santa Fe y reúne a 20 equipos de distintos puntos de la provincia. La competencia, impulsada con el apoyo de la Lotería de Santa Fe, busca fortalecer el crecimiento del hockey amateur femenino y promover espacios de integración deportiva._

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, puso en marcha este fin de semana la Copa Gobierno de Santa Fe de Mamis Hockey, un torneo que convoca a más de 250 jugadoras de 20 equipos provenientes de diferentes localidades santafesinas.

La actividad se desarrolla en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) y continuará este domingo en las instalaciones del Club La Salle Jobson, en la ciudad de Santa Fe.

La Copa cuenta con el respaldo de la Lotería de Santa Fe y el acompañamiento de las organizaciones de hockey amateur Acesamh y Ahmar. La propuesta apunta a consolidar el crecimiento de la disciplina en toda la provincia y a generar espacios de encuentro e integración entre equipos del norte, centro y sur santafesino.

Durante la apertura del certamen, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, destacó que, “como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, seguimos trabajando para que el deporte crezca en toda la provincia. Nos pone muy contentos que dos asociaciones hayan podido articular este torneo y brindarles a las mamis la posibilidad de tener su propia copa. Ojalá sea una gran jornada y podamos disfrutarla entre todas”.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile, valoró el trabajo conjunto de las instituciones organizadoras: “Hay mucho compromiso, esfuerzo y dedicación detrás de este torneo. Para nosotros es fundamental acompañar este tipo de iniciativas y seguir impulsando el desarrollo deportivo. Además, Santa Fe se prepara para recibir los Juegos Suramericanos 2026, con obras que también podrán ser aprovechadas por toda la comunidad deportiva”.

La Copa Gobierno de Santa Fe con alcance provincial

La Copa se disputará en dos etapas. La primera se lleva a cabo este fin de semana en la ciudad de Santa Fe y reúne a equipos clasificados a partir de su desempeño en los torneos organizados por Acesamh y Ahmar.

La fase final del certamen se disputará los días 5 y 6 de septiembre en la cancha del Hipódromo de Rosario, donde competirán los equipos clasificados junto a los campeones 2025 de ambas asociaciones.

Mamis hockey Santa Fe
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