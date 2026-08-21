Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

El representativo de M17 de la Unión Santafesina de Rugby debuta ante su par de Cuyo en la primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil que organiza la UAR. El kick off será este sábado 22, a las 14, en Luján de Cuyo.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby ya se encuentra en la provincia de Mendoza para debutar en el Campeonato Argentino de la categoría que organiza la Unión Argentina de Rugby. La escuadra santafesina debutará este sábado 22 de agosto a partir de las 14, en cancha de Liceo de Mendoza frente a la Unión de Rugby de Cuyo con el arbitraje de Luciano García Martín de Buenos Aires.

El combinado santafesino arribó en la primeras horas de este viernes por la mañana a la provincia de Mendoza, se encuentran alojados en Chacras de Coria, y por la tarde está previsto realizar el tradicional captain's run en el escenario ubicado en Luján de Cuyo en la capital cuyana. El grupo 2 de la Zona Campeonato también lo conforman Rosario y Salta.

El formato del campeonato establece cinco fechas. Las tres primeras se disputarán con localías definidas en cada unión, mientras que las dos últimas se jugarán bajo el modelo concentrado en la provincia de Tucumán. Las semifinales están previstas para el 11 de noviembre, mientras que las finales están pautadas para el domingo 15.

Recordemos que el año pasado, en las instalaciones del San Juan Rugby Club, el combinado santafesino se consagró subcampeón al caer en la final frente a la Unión de Rugby de Buenos Aires por 34 a 23, mientras que en semifinales, había eliminado a Rosario, al vencerlo por 30 a 25. En la fase de grupos había sido derrotado por Buenos Aires 52 a 7, se impuso a la Unión Cordobesa como visitante por 47 a 31, y como local fue impiadoso con Alto Valle por 59 a 7.

El combinado santafesino debutará este sábado 22 frente a Cuyo en la provincia de Mendoza. Gentileza Franco Perego

Un desafío para el seleccionado de Santa Fe

El head coach de la USR expresó que "claramente la preparación es diferente a los años anteriores porque las fechas del torneo están metidas en el medio del calendario del Torneo Dos Orillas, entonces se hace un poco más difícil contar con los chicos porque están entrenando con sus clubes y no es fácil poder tenerlos a todos y poder contar con más tiempo para trabajar, así que fue un proceso bastante diferente".

"No tengo ninguna duda que es un proceso al cual estamos tratando de acomodarnos y entenderlo para poder trabajarlo mejor. Creo que para el debut estamos bien, obviamente que nos falta trabajo, nos falta mayor andamiaje como grupo, siempre hay que trabajarlo bastante para lograr un engranaje que tenga un buen resultado como grupo. Pero bueno, yo creo que todas las uniones vamos a estar más o menos de la misma manera. Entonces vamos a ver como nos encontramos, jugando de visitante, con un rival duro, pero esperamos estar a la altura de las circunstancias" consideró Gregorio Favre.

El responsable técnico de la escuadra santafesina destacó que "el grupo es diferente, por ahí tenemos algunos déficits comparativamente con el año pasado, pero creo que es un muy lindo plantel de chicos, y que tienen muchas ganas de jugar, de lograr algo importante. No tengo dudas que lo van a dar todo, después los resultados son una consecuencia de un montón de cosas, pero por lo que sí creo es que el grupo se está consolidando. Hicimos un par de partidos amistosos para que estos equipos de chicos de 16, 17 años, funcionen bien, así que esperamos arrancar positivamente".

"Creo que para el debut estamos bien, obviamente nos falta trabajo, nos falta grupo de muchos chicos del club diferente, siempre hay que trabajarlo bastante para lograr un engranaje que tenga un buen resultado como grupo pero bueno yo creo que todas las uniones deben estar mas o menos en la misma situación. Entonces vamos a ver como nos encontramos".

El plantel santafesino también se medirá con Rosario y Salta en el certamen organizado por la UAR. Gentileza Franco Perego

El plantel que se presentará en Mendoza

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby que debutará frente a Mendoza presentará la siguiente alineación: Renzo Coponi, Benjamín Salva Zonca y José Migueles; Román Benítez y Federico Nicollier; Juan Mendoza, Felipe Fernández Pont y Juan Blanco; Ramiro Colombani y Bautista Penedo; Manuel Rivas, Juan Bautista Schnidrig, Federico Sieber, Pedro Bonafede y DIego De Filippi.

Como suplentes estarán a disposición: Ivo Haas, Enzo Vega, Felipe Ramírez, Agustín Ramayo, Valentino Cescut, Juan Bautista Aymenich, Bautista Acevedo, Joaquín Aguido, Amadeo Zimmerman y Francisco Regenhard. El head coach es Gregorio Favre; Pablo Pfirter y José Weisemberg los entrenadores asistentes; José Jacquat y Lisandro Fonti los preparadores físicos; Joaquín Rodríguez el kinesiólogo; Agustín Leiva, Horacio Barbotti y Eduardo López los mánagers.

-Campeonato Argentino Juvenil 1° fecha:

-Zona Campeonato:

11, Rosario vs. Salta

12.30, Uruguay vs. Buenos Aires

13, Tucumán vs. Córdoba

14, Cuyo vs. Santa Fe

-Zona Ascenso:

12, Austral vs. Alto Valle

16, Oeste vs. San Juan

16, Entre Ríos vs. Nordeste

16, Mar del Plata vs. Chile